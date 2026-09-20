БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в...
Чете се за: 02:52 мин.
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица - галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването - с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Колко струва да заредиш автомобила си с гориво в този момент?

Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст.

Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър.

Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт „Брент“. Според експерти от бранша, сред които Светослав Бенчев, пазарът се намира в устойчив скъп тренд.

#2 евро за литър #психологическа граница #дизел #цените на горивата #горива #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
1
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
3
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“ на Ивайло Калушев
5
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Илиана Раева e първият носител на приз „Анастасия Генова“
6
Илиана Раева e първият носител на приз „Анастасия Генова“

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
2
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
4
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Пазари

Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз
Чете се за: 03:30 мин.
Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради скъпите горива Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради скъпите горива
Чете се за: 00:45 мин.
Цените на горивата в Русе - с колко са поскъпнали през последната седмица? Цените на горивата в Русе - с колко са поскъпнали през последната седмица?
Чете се за: 01:47 мин.
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в Мекленбург-Предна Померания, крайнолевите в Берлин
Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
С галаконцерт закриват Фестивала на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“ С галаконцерт закриват Фестивала на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Последен ден от парламентарите избори в Русия, очаква се властта да...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, огънят е спрян на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ