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Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Лъвовете“ поведоха с 2:0 гейма пред родната публика, но Бундестимът обърна осминафинала и след 15:12 в тайбрека изхвърли националите от европейското първенство

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Снимка: Startphoto.bg
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България отпадна на осминафиналите на европейското първенство по волейбол за мъже след драматична загуба от Германия с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15). Световните вицешампиони имаха аванс от два гейма пред родната публика, но Бундестимът намери сили за пълен обрат и сложи край на участието на "лъвовете“ на ЕвроВолей.

Българският тим започна уверено срещата. Първата част вървеше равностойно в началото, а силна серия от начален удар на Алекс Грозданов позволи на националите да натрупат първата по-сериозна преднина. Аспарухов и Алекс Николов също имаха важни изяви, а при 15:13 инициативата вече беше на страната на България.

Симеон Николов се отличи на мрежата и от сервис за 17:13, но Германия постепенно стопи разликата и принуди Джанлоренцо Бленджини да вземе прекъсване. Илия Петков прекъсна серията на съперника, а в края Алекс Николов изригна с два поредни аса, единият със скорост от 122 км/ч, за 23:18. Бундестимът се доближи до 23:21, но грешка на Бреме и успешна атака на Аспарухов донесоха гейма на България – 25:21.

Световните вицешампиони пренесоха добрата си игра и във втората част. След силен сервис на Илия Петков и добри изяви на Симеон Николов и Алекс Грозданов резултатът бързо стана 4:1. Германия изравни при 4:4, но България отново вдигна оборотите и се откъсна с 9:5.

Бърдаров се включи с няколко мощни атаки от втора линия, а преднината на националите достигна 15:10. Германците отново успяха да се върнат и в заключителната част се доближиха само на точка. България обаче издържа на натиска, а Алекс Николов записа ас за 23:20. Бърдаров сложи точка на гейма директно от сервис – отново 25:21 и 2:0 за „лъвовете“.

Третата част започна обещаващо за България. Алекс Николов се отличи с атака и ас, а троен блок даде аванс от 4:2. Германия обаче постепенно намери ритъма си и при 9:9 последва спорна ситуация, която ядоса Бленджини. Българският селекционер поиска проверка за докосване на германската блокада, но съдията на стола не разбра искането му, а малко по-късно Бундестимът поведе с 11:9.

Включването на Мартин Атанасов даде нов импулс на националите, а Алекс Грозданов изравни с блокада за 12:12. Германия обаче отново се откъсна и стигна до 18:15. Атанасов задържа България близо до съперника, но в края Бундестимът наложи волята си. Троен блок и силен сервис на Бреме увеличиха разликата, а германците затвориха частта с 25:19 и намалиха на 1:2.

Четвъртият гейм отново започна равностойно. България поведе с 8:6, а по-късно блокада на Мартин Атанасов помогна за аванс от две точки. Националите обаче не успяха да задържат преднината и Германия изравни при 16:16, след което троен блок срещу Аспарухов даде аванс на Бундестима.

Германският сервис започна да създава все повече проблеми на българското посрещане и резултатът стана 22:18. "Лъвовете“ отказаха да се предадат – ас на Аспарухов, блокада на Симеон Николов и успешна атака на Мартин Атанасов свалиха разликата до 22:23. Грешка на Алекс Грозданов от сервис обаче даде геймбол на Германия. Атанасов спаси първия, но след видео проверка Бундестимът затвори частта с 25:23 и изпрати осминафинала в решителен тайбрек.

България взе първата точка в петия гейм, а блокада на Алекс Грозданов донесе 2:1. Германия обърна до 4:2, което принуди Бленджини да поиска прекъсване. Последва напрежение на игрището, след като германците претендираха за точка въпреки вече дадения сигнал за таймаут.

Симеон Николов върна България в битката и с ас изравни при 5:5. Жасмин Величков направи страхотно спасяване, а Алекс Николов завърши от изключително трудна позиция за 6:6. Двата отбора останаха рамо до рамо до 8:8, когато Германия нанесе решителния си удар с две поредни точки.

Бундестимът запази преднината си до 12:10. България получи нова надежда след германска грешка от сервис, но удар в аут на Симеон Николов направи 13:11. Алекс Николов реализира за 12:14 и остави националите в мача, но Германия използва още първия си мачбол – 15:12 и 3:2 гейма.

Така България напуска европейското първенство още на осминафиналите, след като беше само на гейм от място сред най-добрите осем. Германия продължава към четвъртфиналите след пълен обрат от 0:2 до 3:2 срещу световните вицешампиони.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на Германия по волейбол за мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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