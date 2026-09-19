Полша чака България или Германия след рецитал срещу Латвия на Евроволей 2026

Полша се класира за четвъртфиналите на Евроволей 2026 в София. Европейският шампион спечели лесно с 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) срещу Латвия и очаква България или Германия в следващата фаза на турнира.

"Дружина полска" диктуваше събитията на полето още от първото разиграване и приключи двубоя в "Арена 8888" за само 71 минути. Превъзходството за водения от треньора Никола Гърбич състав беше осезаемо още в първия гейм, който премина през 8:4 и 18:10, за да приключи при 25:17.

Втората част стартира по-равностойно, но високата класа на поляците доведе до разлика от 17:11, която беше развита до 25:16.

Третият гейм приключи при същия резултат сериозно преимущество за Полша в атака и на блокада.

Най-резултатен в полза на победителите стана Томаш Форнал с 19 точки, а съотборникът му Шимон Якубишак добави още 11 точки.

Кристерс Ландзанс завърши с 11 пункта за състава на Латвия.

България и Германия се изправят един срещу друг от 19:00 часа в събота.