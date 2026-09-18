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Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата

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Нямам съмнение, че Илияна Йотова може да спечели изборите, заяви депутатът от ПБ

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Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата, заяви депутатът от ПБ Антон Кутев в студиото на "Панорама" по отношение на разкритата информация от Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски.

Антон Кутев, ПБ: "Залогът на всичко това, което правим, е да извадим всички тези данни и да ги сложим на масата. Фирми, които са получавали стотици милиони за мантинели, са същите, които са плащали полетите на Делян Пеевски. И това е нещо, с което трябва да се занимава прокуратурата. Нито Демерджиев, нито правителството в момента казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата и съответно след това съдът."

За мерките на правителството срещу високите цени Кутев коментира:

Антон Кутев, ПБ: "Цените в пазарна икономика се определят от пазара. Това, че българската икономика е пазарна, не е избор на „Прогресивна България“, нито на който и да било от предшествениците. Това е обществен консенсус. Всяка власт има възможност да въздейства и е длъжна да го прави в по-драматични ситуации като сегашната. Явно е, че цените стават непоносими, няколко външни сили влияят за това. Действаме и правим това, което е възможно, без да налагаме административни мерки за контрол на цените, защото те не работят. Опитваме се да го правим през пазарни механизми. това няма да са последните. След няколко месеца вероятно ще има и други мерки в зависимост от това докъде са сработили. Цените се вдигат не само в България. Горивата в България са най-евтините в Европа, но това не значи, че са поносими за българските граждани. Много са факторите - много от тях са външни."

За мерките на правителството срещу високите цени на горивата Кутев заяви:

Антон Кутев, ПБ: "Мерките не са само за колите. Защото това е газ, който се използва по други поводи. Колите на пропан-бутана обикновено в голямата си част са наистина на хората с най-малко възможности, които най-много пестят. Едната логика на пропан-бутана е в това, че той се ползва наистина от най-ниските слоеве. Второ, голямата част от промените днес не касаят само колите."

За президентските избори Кутев заяви:

Антон Кутев, ПБ: "Президентските избори са избори и зависят от избирателите. Всеки ще защитава своята позиция. Това е политика, това са избори. Всеки ще защитава своята позиция. Не смятам, че някой ще спечели, ако се изпокара с другия. Ние трябва да представим нашите платформи как променяме България. Илияна Йотова е достатъчно популярна и ясна. Аз нямам съмнение, че тя може да спечели изборите."

Вижте целия разговор във видеото

#президентски избори 2026 #полетите на Пеевски #цена на горивата #Антон Кутев #Илияна Йотова

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