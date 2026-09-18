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Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни

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„Възраждане“ ще обяви кандидата си за президент до дни. Това заяви в „Панорама“ Петър Петров, като уточни, че партията вече е взела решение да участва с партиен кандидат.

„Ние считаме, че трябва да имаме кандидат, който да е абсолютно независим, който да не олицетворява концентрацията на власт между президентството и изпълнителната власт. Това е изключително важно за нас.“

„Ние сме обявили, че имаме партиен кандидат. Още преди дни сме го обявили, така че нямаме притеснения да кажем това, но интересно е как се случва, така че когато имаш кандидат за президент, от една страна, от друга страна имаш инициативен комитет, подкрепен от партия, всъщност се оказва, че това е нашият партиен кандидат. И ние сякаш отказваме да участваме в това и поради тази причина все още не сме обявили кандидата си.“

По темата за цените Петров заяви, че „Възраждане“ от месеци предлага конкретни мерки, включително намаляване на ДДС върху основни храни и горивата.

„Не само че смятаме. Четири месеца залежава, да кажем, внесеният, на 5 май законопроектът от „Възраждане“ за намаляване на ДДС-то на храните от малката потребителска кошница, храните от първа необходимост. Законопроект, който до момента „Прогресивна България“ държи на трупчета, защото от тях зависи да го внесат в пленарна зала.“

Петров припомни, че партията е настоявала и за намаляване на ДДС върху горивата.

Тойкритикува мярката за нулев акциз върху пропан-бутана, като заяви, че тя не обхваща домакинствата, които използват други горива за отопление. По думите му редица групи също остават извън обхвата на мерките. Петров определи предложените от управляващите мерки като недостатъчни и заяви, че според него те няма да доведат до овладяване на цените.

„Всичките тези хора сте ги изключили от тези мерки. Именно затова и днес ние обявихме, че мярката ви в тази насока е стихийна и непропорционална, непоследователна, неправомерна. Тя е просто една подигравка с хората.“

Той определи като недостатъчна и еднократната помощ от 50 евро, като постави въпроса за подкрепата за други групи от населението. Петров заяви, че според него подкрепа трябва да получават и хора, които не попадат в категориите за социално подпомагане.

Вижте целия разговор с Петър Петров във видеото.

#„Възраждане“ #Петър Петров

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