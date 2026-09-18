Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби

Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в "Още от деня".

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Мен не ме тревожат обръщанията на Пеевски към прокуратурата. Знаем как беше изграждана прокуратурата повече от 10 г. Нека се обърне към прокуратурата. Аз също ще се обръщам към прокуратурата с апел да разгледат тези факти, които изнасят. Данните кой е финансирал полетите идват от малтийските служби. Предполагам, че според Пеевски и те не знаят какво подават като данни и според него са манипулирали данните. Аз нямам съмнение в малтийските служби и информацията, която ни подават."

За усвояването на обществени поръчки Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Някой печели поръчката и после превъзлага на друг, и обикновено изпълнителят е трети. При изпълнителя е реалната стойност на изработеното. Всичко друго са средства над реалната стойност. Това са средства, които са усвоени и са отклонени. Този въпрос се поставя и в контекста на загубените човешки животи – поне една част от мантинелите, които доставят дружествата, нямат необходимите сертификати за безопасност. Работейки по този проблем, установихме връзка, която не подозирахме в началото – че средствата от тези поръчки са отклонявани и за финансиране на полети на политици."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Пътната безопасност беше един от приоритетите, които изведохме, и покрай него установихме, че има проблем с мантинелите, които се монтират по пътищата. Обследвахме поръчките, чрез които се доставят и монтират тези мантинели, и в хода на работата по тези производства установихме, че 4 дружества в различни конфигурации са получили над 99,9% от поръчките за мантинели. Всички поръчки, които обследвахме, са отивали при тях. Не само са взимали поръчките – при първоначална цена около 251 млн. са увеличени с около 150 млн., за да стигне цифрата около 400 млн. Това е за период около една година. За нас се установява, че има връзка между тези 4 дружества и те са свързани помежду си. Действията, които виждаме, сочат към пълен синхрон в техните действия. Един от собствениците на тези дружества превежда част от сумата, генерирана през поръчката за мантинели, и захранва с тази сума дружеството на бащата на посланика ни в ОАЕ, а това дружество финансира 36 полета на Делян Пеевски. Последната информация получихме от малтийските служби – на борда на самолета, който е използван на всеки полет, като пасажер е бил Делян Пеевски, и сумата от 5 млн. е заплатена от бащата на посланика в ОАЕ. Преди да се стигне до заплащане на полетите, през 2020 г. същото дружество, захранено по подобен начин, закупува самолет, който предоставя на една лицензирана малтийска компания, и тази компания отдава самолета на Д. П. Дружеството няма собствена търговска дейност, която да генерира такива приходи, захранването със средства е по подобен начин, чрез отклоняване на средства. Нашата цел беше да установим мантинелите качествени ли са, правилно ли са монтирани и обществените пари дали са похарчени правилно и дали има отклоняване на такива средства. Аз лично не съм имал никаква идея, че в края на този случай ще се окаже, че 4 фирми са спечелили всички обществени поръчки, нито че са отишли за такива нужди."

За посланика на България в ОАЕ министърът заяви:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Аз не знам дали той е станал посланик заради тези действия, но при всички случаи такава връзка – бащата на дипломат с финансирането на полети на висши политици – в много държави конфликтът на интереси сам по себе си представлява престъпление."

За твърдението, че Владислав Горанов е отдал помещение под наем на един от собствениците на четирите фирми Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: Появява се името на Владислав Горанов. За мен Владислав Горанов и Борисов са изключително свързани. Не допускам, че Владислав Горанов е срещнал на улицата собственика на тази фирма и е решил да му даде помещение. Твърдя, че има връзка, която за мен е странна.

За дейността на МВР Демерджиев коментира:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Опитваме се да установим фактите и българската общественост заслужава да ги знае. Ние работим по над 900 сигнала и стотици производства, които касаят големи обществени поръчки, при които е разпределен огромен обществен ресурс, и поехме ангажимент да установим фактите и да запознаем обществеността с тях – установяваме къде е изтичал ресурсът на държавата през годините назад."

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