БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 01:57 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за поведението и личностното развитие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази

От Просветното министерство представиха мерки за дисциплината в училище

Снимка: Архив/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От Министерството на образованието и науката представиха предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата. В предложенията има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище.

По думите на заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева с предложенията се поставят по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика.

Предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Предстои да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда.

„Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва, едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване“, обясни заместник-министърът.

Предложеният модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда. За целта се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и представители на местните власти. В ход е и създаването на нова национална електронна система на МТСП, благодарение на която ще бъде възможно ранно идентифициране на риска от отпадане и набелязването на навременни мерки за подкрепа и задържане в системата.

Индивидуалната подкрепа ще се основава на по-цялостен поглед върху всеки ученик - неговите силни страни и областите, в които се нуждае от допълнително подпомагане.

С цел засилване на възпитателната работа в училище са предлага да бъде определен специалист по личностно развитие, като МОН ще препоръча на училищата това да е заместник-директор. Неговата роля е да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, талантите и отношенията с връстници, учители и родители.

Това ще е и специалистът, който ще координира с родителите и учителите проблеми с поведението на ученика и ще следи за прилагане на мерки на училищно ниво.

Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции.

Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.

МОН внедрява система от поощрения и санкции за по-добра дисциплина в училище
Подобряване на дисциплината чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции, предлага Министерството на образованието и науката (МОН).

#мерки за дисциплина #МОН #Министерство на образованието и науката

Последвайте ни

ТОП 24

Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
1
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
2
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
3
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
4
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
5
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
6
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Образование

Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
На празника на столицата историята оживя пред очите на учениците На празника на столицата историята оживя пред очите на учениците
Чете се за: 02:12 мин.
Тричасов спор в образователната комисия "за" или "против" предмета "Добродетели и религии" Тричасов спор в образователната комисия "за" или "против" предмета "Добродетели и религии"
Чете се за: 03:07 мин.
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет? СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?
Чете се за: 04:22 мин.
Омбудсманът подкрепя подготвителен езиков клас за децата, които не владеят добре български език Омбудсманът подкрепя подготвителен езиков клас за децата, които не владеят добре български език
Чете се за: 03:07 мин.
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Чете се за: 07:00 мин.

Водещи новини

Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не се притеснявам
Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10° Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Британските депутати се заемат с представянето на страната на...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ