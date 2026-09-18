МОН предлага нова роля за зам.-директора: отговорност за поведението и личностното развитие

От Министерството на образованието и науката представиха предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата. В предложенията има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище.

По думите на заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева с предложенията се поставят по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика.

Предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Предстои да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда.

„Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва, едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване“, обясни заместник-министърът.

Предложеният модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда. За целта се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и представители на местните власти. В ход е и създаването на нова национална електронна система на МТСП, благодарение на която ще бъде възможно ранно идентифициране на риска от отпадане и набелязването на навременни мерки за подкрепа и задържане в системата.

Индивидуалната подкрепа ще се основава на по-цялостен поглед върху всеки ученик - неговите силни страни и областите, в които се нуждае от допълнително подпомагане.

С цел засилване на възпитателната работа в училище са предлага да бъде определен специалист по личностно развитие, като МОН ще препоръча на училищата това да е заместник-директор. Неговата роля е да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, талантите и отношенията с връстници, учители и родители.

Това ще е и специалистът, който ще координира с родителите и учителите проблеми с поведението на ученика и ще следи за прилагане на мерки на училищно ниво.

Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции.

Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.

МОН внедрява система от поощрения и санкции за по-добра дисциплина в училище

Подобряване на дисциплината чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции, предлага Министерството на образованието и науката (МОН).