Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг

Започна новата учебна година! С химна и издигането на националния флаг, с радостите и трепетите на най-малките. Дали ни очаква добра и ползотворна година още не знаем. Но се надяваме знанието, мъдростта и добротата да съпътстват всички учители и ученици. Как премина днешният 15 септемви, емоциите и проблемите?

Новата учебна година започна в над 2300 училища в страната, учениците тази година са над 700 хиляди като 55 хиляди от тях ще прекрачат училищния праг за първи път. В училищата ги посрещнат над 92 хиляди български педагози.



На празник като на празник! Днес най-щастливи са първокласниците.

Пресли, 1 клас: "Много съм свикнала с цифрите и буквите и мисля, че ще ми е е много лесно. - БНТ: А изобщо искаше ли да тръгнеш на училище? - Да. - БНТ: Защо? - Защото имам приятелка с мен. - БНТ: Заради приятелката ли? Не. Само защото и вълнението и защото трябва."

Виктор, 1 клас: "Щастлив съм и много искам да съм първокласник. - БНТ защо така? - Защото мисля, че училището е едно от хубавите и госпожите също са добри."

Катерина Пумпалова, учител на 1-ви клас: "Да си първокласник, то не е шега. Казал го е знаете кой. Така че вълнувам се много и в същото време съм радостна, че имам възможност да поема един прекрасен първи клас, да бъда част от един прекрасен екип."

В 10 часа в столичното 107-о основно училище беше издигнат националния флаг и прозвуча химна. Би първият училищен звънец за тази година.

Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици



А в 38-о столично училище посрещнаха първия учебен ден по необичаен начин. Родители и ученици дойдоха с предпазни каски на главите. По думите им демонстрацията е провокирана от лошото състояние на сградата. От училищното ръководство увериха, че опасност за учениците - няма.

Ана-Михаела, родител: "С каски сме, защото три месеца не се случи ремонт, не бяха премахнати опасни части от покрива, през месец май паднаха керемиди върху две деца - едното леко пострада и въпреки това, все още не виждаме действия." Величка Таседжикова, директор на 38. ОУ "Васил Априлов": "Имаме становище на РЗИ, според което училището е с материална база, която е годна и безопасна, въпреки това сме предприели необходимите мерки."

Премиерът и министърът на образованието откриха новата учебна година в основно училище "Христо Ботев" в село Раковица, Видинско. Преди няколко години сградата беше поразена от мълния, а ремонтът се оказа непосилен за малката община. Днес беше дадена целева държавна помощ от над 820 хиляди евро. Министърът очерта належащи промени в образованието.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Изключително важно е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето, ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено допълнителни помагала и издания."

Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" за втора година посрещна 15 септември без покрив. Министърът на културата съобщи, че ремонтът на покрива и третият етаж, които бяха унищожени от големия пожар през април 2025-та, започва до дни.

Евтим Милошев, министър на културата: "И ако обстоятелствата, времето, Господ е със нас, може би на Нова година, сагата с покрива на гимназията ще завърши."

Орфей Миндов, директор на НГПИ "Тревненска школа": "Аз се надявам този оптимизъм,който днес струи от всякъде да намери реализация, така че да влезем в нормалния учебен процес, в нормалните условия."

След почти три години ремонт учениците отново влязоха в сградата на Хуманитарната гимназия в Пловдив. Ремонтът обаче все още не е приключил и довършителни работи ще има и по време на учебната година.

Емил Начев, директор на Хуманитарната гимназия: "Така че 21-ви ще бъде неучебен присъствен ден, определен за спортни празници, ще го проведем на Гребната база."

Варненското средно училище "Найден Геров" подготви изцяло нови STEM кабинети за своите 1300 ученици. А вместо букети деца и родители направиха дарения за нова детска линейка. Тук има 140 първокласници.

Атанас Иванов, родител: "Първо да научи всичко, най-вече за живота, почваме от буквите и до края." Жасмина Василева, родител: "С голямо желание, не е спала сън и е в моята класна стая от моето детство."

Нетрадиционно започна новата учебна година и в столичната професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова". Учителите посрещнаха учениците си по нестандартен начин.

Снимки:БТА

Пак в столицата, в присъствието на кмета Васил Терзиев, беше открито и чисто ново училище - 204-о. Там българският патриарх Даниил благослови всички ученици и учители.