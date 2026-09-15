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За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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първия учебен ден патриарх даниил пожела децата избират доброто постоянстват
Снимка: БТА
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В първия учебен ден пожелавам на децата Божията помощ в необятното поле на просветата и науката. Божията помощ да усвояват полезните науки, да укрепва съвестта и волята им при разграничаването на това що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил при откриването на новата учебна година в 204-то ОУ в кв. "Манастирски ливади – Запад" в столицата, което ще носи името на Ангел Каралийчев.

Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност. Затова грижата за доброто образование на децата е близка до сърцето на всеки учител и родител, добави патриархът.

Той припомни посланието на свети апостол Павел:

"Дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм."

По думите на патриарх Даниил събитията, които през последните месеци са разтърсили обществото, показват, че мисията на образованието е много по-голяма от предаването на знания. Децата са като една ненаписана книга, нашето отношение, нашите трудове за тях са това, което формира до голяма степен вътрешния им образ.

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