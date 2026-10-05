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Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Снимка: БНТ
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Сигнали за бомбени заплахи са получени днес в София, Разград, Казанлък, Пловдив, Варна, Бургас, Дупница, Добрич и област Кюстендил. Полицията извършва проверки в сградите.

Тази сутрин на електронната поща на Община Казанлък е получен сигнал за бомба. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Извършена е проверка на сградата, като към момента не е установена опасност. Служителите и гражданите не са евакуирани. Работата в общинската администрация продължава нормално.

Във Варна различни институции и обекти са получили заплахи отново изпратени на електронните им пощи. От варненската дирекция на полицията съобщиха, че обект на заплаха досега са станали Община Варна, НАП, лечебни заведения, детски градини и училища в града. Към момента няма потвърждение за реална заплаха. По всички постъпили сигнали се извършват проверки.

снимки: БНТ

И в Разград са получени два сигнала за поставени взривни устройства. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Първото заплашително съобщение е получено малко след 9.00 часа на имейл адреса на Окръжен съд - Разград, а в 9.46 часа е било изпратено и до Окръжната прокуратура. Същите сигнали са получили и в МБАЛ - Исперих и ЦДГ №6 в Разград. Хората са евакуирани, извършва се проверка.

Автори: Ив. Янев, Пл. Тонева, Св. Ганчева

Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин. Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9.15 до 11.00 часа от пресцентъра на съда в Бургас. След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена.

Сигнали за поставени взривни устройства в държавни институции и детски заведения в Пловдив са постъпили в полицията от Областната дирекция на МВР в града. Сред тях има сигнали за взривни устройства в сградата на Районна прокуратура - Пловдив и на областната управа. Текстовете със заплашителни съобщения са получени по електронен път. От полицията уточниха, че веднага след получаване на сигналите на място са изпратени полицейски патрули и са приложени действия по протокол.

Осем сигнала за поставени взривни устройства са проверили полицаи в област Кюстендил, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Катя Табачка. При извършените проверки не са открити взривни устройства и е възстановен работния процес.

В Дупница са получени два сигнала за поставени взривни устройства в училища и три – за детски градини. В Кюстендил са получени сигнали за сградата, в която се помещават Националната агенция за приходите и Регионалното управление на образованието, както и за сградата на Основно училище "Христо Ботев", посочи Табачка.

снимки: БТА

Сигнали за бомби са получени и в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Действа се по процедура. До момента не е открито нищо притеснително при направените проверки, допълниха от СДВР.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и структурите на МВР работят по установяването на източника на злоумишлените съобщения до институции, включително с помощта на партньорски служби.

По първоначални данни съобщенията са изпратени от компрометирани имейл акаунти и сървъри на потребители извън България. Миналата седмица те са били базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица – в държава от Европейския съюз.

Вижте повече в прякото включване на Яна Тодорова, стажант-репортер

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