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Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил

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За първи път БНТ прави организация за отразяването на такова голямо събитие в толкова кратко време, каза генералният директор на обществената медия

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари и поздрави целия екип, ангажиран с отразяването на историческото събитие – посрещането на тленните останки на цар Самуил. До тази сутрин има 4 милиона гледания в дигиталното пространство на всичко, което БНТ експонира там по отношение на голямото завръщане на цар Самуил, съобщи Милена Милотинова в студиото на "Денят започва".

"Още веднъж поздравления на всички колеги, замесени в кадър и зад кадър, които работиха и които зрителите не видяха. С 50 камери, 40 от които на терен и в България, и в Гърция и с всичките екипи, които бяха заети, мога да кажа, че БНТ постигна доста добър резултат. За първи път БНТ прави организация за отразяването на такова голямо събитие в такова кратко време. Дадохме сигнал и на другите телевизии, както и за телевизии в чужбина. Поздравления за всички колеги, които участваха", каза Милена Милотинова.

#завръщането на Самуил #„Цар Самуил: Завръщането“ #генералния директор на БНТ #Милена Милотинова #БНТ

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