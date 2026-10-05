Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари и поздрави целия екип, ангажиран с отразяването на историческото събитие – посрещането на тленните останки на цар Самуил. До тази сутрин има 4 милиона гледания в дигиталното пространство на всичко, което БНТ експонира там по отношение на голямото завръщане на цар Самуил, съобщи Милена Милотинова в студиото на "Денят започва".

"Още веднъж поздравления на всички колеги, замесени в кадър и зад кадър, които работиха и които зрителите не видяха. С 50 камери, 40 от които на терен и в България, и в Гърция и с всичките екипи, които бяха заети, мога да кажа, че БНТ постигна доста добър резултат. За първи път БНТ прави организация за отразяването на такова голямо събитие в такова кратко време. Дадохме сигнал и на другите телевизии, както и за телевизии в чужбина. Поздравления за всички колеги, които участваха", каза Милена Милотинова.