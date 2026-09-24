Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври

10 години след последния епизод, сериалът се завръщаща в ефира на БНТ 1 на 10 октомври от 10.00 ч. вечерта и поставя началото на съботните вечери с българско кино

Предпремиерата на дългоочаквания шести сезон на „Под прикритие“ предизвика огромен интерес сред феновете на сериала. За по-малко от 48 часа след обявяването билетите за ексклузивната прожекция на първи епизод от новия сезон в Зала 1 на НДК на 5 октомври бяха изчерпани.

Затова Българската национална телевизия и Falconwing Studio, в партньорство с Националния дворец на културата, обявиха дата за втора предпремиерна прожекция – 6 октомври, вторник, от 20:00 ч., отново в Зала 1 на НДК. Билетите са в продажба на касите на Националния дворец на културата и онлайн ТУК.

Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ в началото на октомври няма да е само на големия екран.

10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 10 ч. вечерта, превръщайки съботната вечер в специално време за българско кино и сериали - „БГ кино вечер“.

Новият сезон на сериала „Под прикритие“ включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. На екран се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен с международно признание и излъчван в десетки държави по света. След пет успешни сезона историята продължава с дългоочаквания шести сезон.

„Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

Всичко за „Под прикритие 6“ и продажбата на билети за предпремиерата може да следите ТУК

Официалната премиера на „Под прикритие 6“ се реализира в партньорство с Националния дворец на културата

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.