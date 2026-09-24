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Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 03:32 мин.
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Уникално археологическо откритие край Бургас. В средновековния град Русокастро археолози разкриха следи от работилница за производство на луксозни стъклени предмети.

Находката е датирана от началото на XIV век и дава нови сведения за живота и занаятите зад крепостните стени на средновековния град.

Д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей в Бургас: „Това е поредното доказателство за големия средновековен град Русокастро, че е голям занаятчийски и производствен център“.

До момента археолозите са откривали данни за металопроизводство и керамично производство. Новите находки показват, че в Русокастро са се изработвали и изделия от стъкло.

Сред откритията са фрагменти от съдове, в които е било стопявано стъклото, както и следи от самия производствен процес.

„Със сигурност за XIII век, за XIV е малко рано да се каже. Да, имало е такова производство. Това, което е изработвано, държа да отбележа, че тук не се е извличало стъкло, извличането е ставало в Сирия, Палестина и други части на света“, уточни археологът.

По думите му суровината е доставяна от други географски райони, а в Русокастро е била претопявана и използвана за изработването на различни предмети.

Сред тях вероятно са били гривни и кандила.

„Със сигурност поне четири или пет вида гривни, като имаме податки и за кандила“, каза д-р Николов.

Местоположението на работилницата също е показателно за организацията на средновековния град. Пещите са открити в южния квартал, отделен от останалата част на селището.

„Всяко едно производство, което е свързано с огън – огняри, ковачи, стъклари, печене на керамика – всичко това трябва да е малко по-навън, по-изолирано, да не е там, където живеят хората, понеже най-големите пожари тръгват именно от такива занаятчии, които работят с огън“, обясни археологът.

Според специалистите пещта, открита на място, е била използвана за топене на суровината. Тя е с приблизително кръгла форма и диаметър около един метър, изградена е от фрагментирани тухли и керемиди и е частично запазена.

Величка Мартинова - заместник научен ръководител: „Във всяка стъкларска работилница обикновено има поне два вида пещи. В едната топят първоначалната суровина, а пък във втората, отгряващата, вече стъклото трябва да изстине до необходимата температура, за да се формуват от него изделия“.

Първият знак за наличието на стъкларска работилница са били откритите фрагменти от тигли от огнеупорна глина със стъкло, полепнало по тях.

„След това започнаха да излизат стопилки от самия производствен процес, което веднага ни светна лампичката, че ще напипаме производство на стъкларска работилница“, разказа Мартинова.

Откритието допълва представата за Русокастро като значим занаятчийски и производствен център през Средновековието.

#луксозни стъклени предмети #Росокастро #работилница

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