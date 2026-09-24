Нови огнища на шарка по овцете в Хасковско - какви мерки са взети?

Нови огнища на шарка по овцете и козите са открити в Хасковска област. Заболяването е констатирано в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в село Татарево, Община Минерални бани, както и в друг в симеоновградското село Тянево.

По думите на д-р Георги Атанасов, директор на ОДБХ - Хасково последните няколко дни са регистрирани три нови огнища. Общо засегнатите животни са около 300 на брой.

Д-р Георги Атанасов, директор на ОДБХ - Хасково: "Разпространението обаче, когато стигнем до биосигурността и биобезопасността в обектите от страна на собствениците, там нещата не се изпълняват на 100%. Не можем да ги контролираме и да ги задължим хората да направят дезинфекциите както трябва. Но проучването ни показва, че не трябва да има механично пренасяне на свободно отглеждани домашни любимци по населените места, гризачи, вредители и всякакви други животни."

Той допълни, че последните няколко години се полагат много усилия за бързото ликвидиране на огнищата и по този начин да се ограничим разпространението на заболяването.

"За съжаление последните няколко дни показват, че заболяването е активно и много агресивно се развиват нещата. Ще направим всичко възможно с подкрепата на местната власт и с ръководството на Българската агенция за безопасност на храните да продължим борбата за ограничението на заболяването."

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.