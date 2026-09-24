БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нови огнища на шарка по овцете в Хасковско - какви мерки са взети?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови огнища на шарка по овцете и козите са открити в Хасковска област. Заболяването е констатирано в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в село Татарево, Община Минерални бани, както и в друг в симеоновградското село Тянево.

По думите на д-р Георги Атанасов, директор на ОДБХ - Хасково последните няколко дни са регистрирани три нови огнища. Общо засегнатите животни са около 300 на брой.

Д-р Георги Атанасов, директор на ОДБХ - Хасково: "Разпространението обаче, когато стигнем до биосигурността и биобезопасността в обектите от страна на собствениците, там нещата не се изпълняват на 100%. Не можем да ги контролираме и да ги задължим хората да направят дезинфекциите както трябва. Но проучването ни показва, че не трябва да има механично пренасяне на свободно отглеждани домашни любимци по населените места, гризачи, вредители и всякакви други животни."

Той допълни, че последните няколко години се полагат много усилия за бързото ликвидиране на огнищата и по този начин да се ограничим разпространението на заболяването.

"За съжаление последните няколко дни показват, че заболяването е активно и много агресивно се развиват нещата. Ще направим всичко възможно с подкрепата на местната власт и с ръководството на Българската агенция за безопасност на храните да продължим борбата за ограничението на заболяването."

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.

#шарка #Хасковско #овце

Последвайте ни

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
3
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
4
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
5
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.
6
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Регионални

Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Пет години след пожара в Русенската опера - как върви възстановяването на щетите? Пет години след пожара в Русенската опера - как върви възстановяването на щетите?
Чете се за: 03:12 мин.
ВиК - Варна предлага мораториум върху строежите в района на свлачището в „Аспарухово“ ВиК - Варна предлага мораториум върху строежите в района на свлачището в „Аспарухово“
Чете се за: 02:45 мин.
Огнената стихия край Михилци е овладяна, изясняват щетите Огнената стихия край Михилци е овладяна, изясняват щетите
Чете се за: 00:52 мин.
Монтираха новия радиотелескоп на Рожен Монтираха новия радиотелескоп на Рожен
Чете се за: 02:07 мин.
Протести във Варна заради презастрояването в града Протести във Варна заради презастрояването в града
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда от културен институт Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда от културен институт
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Полицията разследва причините за катастрофата с три жертви край Казанлък Полицията разследва причините за катастрофата с три жертви край Казанлък
Чете се за: 04:50 мин.
Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Власт и технологии: Хакерска атака с изкуствен интелект срещу...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Пет години след пожара в Русенската опера - как върви...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ