Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта

Шестият сезон на „Под прикритие“ ще бъде излъчен за първи път по БНТ на 10 октомври от 22.00 часа. Първият епизод ще бъде показан предварително на специална премиера на 5 октомври в зала 1 на НДК. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова в изнесеното студио на хилядния брой на "Денят започва с Георги Любенов" в Народния театър.

По думите ѝ това е може би най-гледаният български сериал – „най-желаният от чуждите телевизионни оператори, най-излъчваният, най-повтаряният у нас“. Тя определи шестия сезон и като най-мащабния проект от всички сезони на сериала.

„В ефир ще кажа новина - след 10 години прекъсване завръщането на „Под прикритие“ с нов сезон ще се състои на 10 октомври, от 10 часа вечерта, ще се излъчи първият епизод на „Под прикритие“, каза Милотинова.

Последният сезон на сериала е бил през 2016 г.

„Ще имаме интересно завръщане на сериала с динамични обрати и интересни сюжети“, заяви генералният директор на БНТ.

БНТ заедно с копродуцентите от Falconwing Studio, в партньорство с НДК, организира и специална премиера преди телевизионното излъчване. Тя ще се състои на 5 октомври, когато всички звезди на сериала ще минат по червения килим. Билетите вече са в продажба на касите на НДК, а от понеделник ще има възможност за закупуването им и онлайн.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Под прикритие“ е може би най-гледаният български сериал за годините на прехода. Най-желаният от чужди телевизионни оператори, най-излъчваният, най-повтаряният у нас. Досега припомняхме предишните сезони на „Под прикритие“, но шести сезон е най-мащабният проект от всичките сезони. Интересът към него е много голям. Именно затова, заради многото писма и многото обаждания, БНТ решихме да направим една премиера на 5 октомври в НДК, Зала 1, билетите вече са в продажба на касите на НДК.“

Сериалът минава през много мандати на генерални директори на БНТ, тази история не започва от нас, заяви Милотинова:

„Трябва да кажем, че всъщност този сериал минава през много мандати в БНТ. Ние на премиерата ще поканим всички, които имат участие и принос в стартирането и в продължаването на този сериал. От Вяра Анкова като генерален директор и програмната директорка тогава Севда Шишманова, до Емил Кошлуков“.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова гостува в брой 1000 на предаването „Денят започва с Георги Любенов“. По думите ѝ дълголетието му е свързано както с аудиторията, така и със способността му да се адаптира към промените в медийната среда. Телевизионният сектор се развива бързо, аудиториите са динамични и все повече се пренасят и в интернет, коментира тя.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Предаването не просто има хиляден брой. Предаването има хиляден брой с Георги Любенов. С водещ, който очевидно се съобразява с динамиката на аудиторията, защото всъщност телевизионният бранш се развива изключително бързо, аудиториите са много динамични. Видяхме от началото на предаването досега каква динамика на времето се случва и как аудиторията се пренася в интернет, така че това, което правим в БНТ е: стъпваме на цялата история, на целия потенциал, на това, което имаме като богатство, на предаванията, екипите, но същевременно и надграждаме. И всъщност вашето предаване много добре уцелва динамиката на времето, за което поздравления.“

Коментира и предстоящата кампания за изборите за президент и вицепрезидент. Обществената телевизия вече е готова с предизборното споразумение, което предстои да бъде подписано с участниците в изборите. Вчера БНТ покани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, за подписване на споразумение на 21 и 22 септември.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Както винаги, ние ще имаме много безплатни форми, много безплатни предавания, дебати за всички участващи в президентската надпревара, но ще имаме и платени, както винаги. Така, че участниците и техните екипи ще могат да избират.“

За организацията на „Евровизия 2027“ в Бургас Милена Милотинова съобщи, че общата концепция на България вече е представена пред Референтната група и е сформиран ключовият екип за реализацията на конкурса. По думите ѝ включването на чуждестранни специалисти, работили по предишни издания на конкурса, е необходимо заради мащаба на събитието.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Нашите идеи и общата ни концепция, която носи духа на България, бяха представени на Референтната група в началото на тази седмица и бяха приети, както и ключовият екип за реализиране на „Евровизия 2027“, с аплодисменти. В ключовия екип повечето са българи. Имаме в екипа и професионалисти от чужбина, които са правили „Евровизия“ в последните години. Това са експерти, които всяка година всяка обществена телевизия домакин договорира, защото те с това се занимават и знаят как да го направят най-добре. И ние виждаме в последните Евровизии, че се справят изключително успешно. За това сме включили точно такива професионалисти в екипа и на Българската национална телевизия, както са е ставало и с екипите на предишни издания на „Евровизия“.

Генералният директор на БНТ определи домакинството на „Евровизия“ като възможност България да представи пред международната публика своите култура, природа, бизнес и таланти.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Ние се надяваме да направим едно прекрасно домакинство, което да покаже целия талант на България, всички красоти на България, да покаже цялото ни гостоприемство, да покаже всъщност, че България може да направи такова голямо събитие. Имайте предвид, че България никога не е организирала толкова голямо събитие, каквото е Евровизия. Ние не сме имали събития от такъв мащаб. „Евровизия 2026“ е била гледана от 131 милиона зрители по целия свят. Тази година може да са и повече заради участието на Канада“.

Процесът не е приключил, той е динамичен. Ще видим финалния брой на участниците чак след месеци, допълни тя.

„Евровизия“ е огромна възможност името на страната ни да се превърне в бранд, коментира още Милена Милотинова. По думите ѝ целта е страната да бъде по-разпознаваема след провеждането на конкурса.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Това е огромна възможност името да стане бранд. България може да използва тази уникална възможност, за да покаже целия си талант, цялото си гостоприемство, да покаже всичко, което има, целия си потенциал. Ние имаме освен много таланти в България, ние имаме много иновативни бизнеси, имаме страхотни природни красоти, имаме история с изключителни богатства. Всичко това може да бъде показано, да бъде вплетено в проекта „Евровизия“. Това, което може да се постигне като ефект, не може да се измери с цифри. И това е най-важното, защото ефектът, който можем да постигнем, е наистина да обърнем мнението на тези, които не познават България. Когато отидем в някоя далечна страна, да не ни питат вече къде беше България. Да знаят къде е България, да знаят какво представлява България, да знаят какви хора живеят в България, да знаят какви са възможностите на нашата страна и колко талант има в нея.“

Тя посочи, че ефектът върху имиджа на страната може да се усеща години след самото събитие.

„Това не е краткосрочен ефект. Става въпрос за имиджа на страната ни, за бранда България, който виждаме, че и изпълнителната власт иска да развие, защото министерството на туризма също работи по „Бранд България“.

По отношение на конкретната визия на конкурса Милотинова уточни, че все още е рано да бъдат обявени всички детайли. Посочи, че „Евровизия“ не е еднодневно събитие, а включва девет шоу програми.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Конкретната визия предстои да се разработи, ние тепърва правим проект за дизайн на сцената в Арена Бургас. „Евровизия“ не е събитие на един ден, тя е събитие за няколко шоу програми, те са девет, три от които се предават директно по телевизията на всичките пазари, които участват в този грандиозен проект. Същевременно има и шест репетиции преди това, преди двата полуфинала и финала на края. На тези шест репетиции, допускът до които е с билети, зрителите ще могат да видят в аванс цялото тв шоу, които сме подготвили и ще предадем на живо в следващите дни. Отделно от това има и много съпътстващи събития. Като се започне от събитието на големия килим, където се представят всички участници дни преди самите репетициите, полуфиналите и финала в града домакин и се мине през локациите като Eвровилидж, Евроклуб и цялата преобразена градска среда.“

Тя допълни, че БНТ иска да включи в съпътстващата програма не само Бургас, но и останалите градове, участвали в надпреварата за домакинството.

„Нашата цел е да включим не само града домакин, а и другите градове, които участваха в надпреварата в този конкурс на градовете, защото те показаха страхотен хъс и много голямо желание да се включат“, каза тя.

Милена Милотинова коментира и новите предавания в програмата на БНТ. Тя съобщи, че те ще бъдат представяни поетапно. Сред новите проекти е предаването „Проект живот“ с Цвета МакГрегър, посветено на здравето и здравословния начин на живот, което ще се излъчва в събота в 11.00 ч. Към екипа на БНТ се присъединява и журналистът Биляна Гавазова. Орлин Горанов също се връща в „Последният печели“.

Относно промяната в предаването „История.БГ“ обясни, че решението е взето от назначена комисия, която е събирала концепции.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Този въпрос може би е повече към програмния директор, защото програмният директор се занимава с програмата на БНТ. Но от това, което аз знам, тъй като не съм чела концепциите за различните предавания в БНТ, а те са били десетки, бих попитала: няма ли нужда едно предаване за история да хвърли мост между мъдрите учени и младата аудитория? Не трябва ли то да вкара млада публика вътре в студиото - студенти, ученици? Не е ли добре, когато има големи исторически събития, то да бъде изнесено извън студиото на БНТ и да отиде там, където тези чествания се провеждат? Доколкото знам, такава концепция е предадена и тя е утвърдена. И мисля, че предаването би разширило своята база и би имало много повече смисъл по този начин, но нека да не изземам функциите на друга длъжност.“

По повод политическите реакции около промяната тя каза:

„Мисля, че Управителният съвет в позицията си достатъчно ясно е казал, че е изключително неприемливо програмни решения да се коментират в политически контекст. Аз съм искрено учудена на политическата реакция на това програмно решение, но нека да не я коментирам.“

В края на разговора Милена Милотинова представи част от останалите продукции, по които БНТ работи. Сред тях е историческият сериал „Огън в зениците“ по идея на Бойка Велкова, който разказва за шест известни жени от българската история. Завършват снимките и на сериала „Летище“, в който участва Павел Иванов. Работи се и по два ситкома – „Хоум офис“ и „Легло с панорамна гледка“, и по много други продукции.

Купен е и нов пакет чуждестранни филми, реализирани в периода 2023 - 2025 година, съобщи Милотинова. По думите ѝ в него има впечатляващи заглавия, спечелили или номинирани за най-престижните кинонагради – „Оскар“, „Златна палма“, „Златна мечка“, „Златен лъв“ и др. В селекцията са най-новите заглавия със световни звезди като Анджелина Джоли, Никълъс Кейдж и др.

Генералният директор на БНТ акцентира още, че в програмата предстои и излъчване на селекция от документални поредици за история, наука и биографии на значими личности.