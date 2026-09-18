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1000 броя, хиляди гости и безброй срещи: „Денят започва с Георги Любенов“ отбелязва юбилей тази събота - какво да очакваме?

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1000 броя, хиляди гости и безброй срещи – „Денят започва с Георги Любенов“ отбелязва юбилей в ефира на БНТ. Предаването, което започва като неделно, през годините променя своя облик, теми и ритъм, за да се превърне в едно от разпознаваемите лица на съботно-неделния телевизионен ефир.

Какво означават 1000 броя – знак за устойчивост, за интереса на публиката или просто дълъг извървян път?

„Всичко е вярно. Предаването се развиваше през годините. Продължава да се развива. Има хора, които стават все по-капризни към него и искат още повече неща в него. Така че всичко е вярно“, каза Георги Любенов.

От първите издания на предаването преди повече от 14 години до днес се променя не само съдържанието, но и самата телевизионна среда – визията, студиото, техниката, начинът на работа.

„Това наистина е една трансформация през годините – нещо съвсем нормално. Тя се отнася до всичко. До това как сме изглеждали, до нашата прическа, до нашата визия, до студиото, до това как се развива дори и техниката и колегите с тези 1000 предавания. Всичко се променя - от вкусовете на публиката през средата, която отразява едно предаване “, разказва водещият.

Предаването започва по-леко, като неделно, но постепенно в него намират място и все повече политически теми.

„То започна само като неделно. Беше доста по-леко в началото. Постепенно започна да се политизира, което знаете, че е неизбежно“, посочва Любенов.

А зад 1000-те издания стоят и хиляди разговори. Само статистиката, изчислена с помощта на изкуствен интелект, показва внушителен брой гости – 1672 мъже и 694 жени.

"Не е много справедливо, но това е статистиката".

Сред най-възрастните гости са легендарната Стоянка Мутафова, която гостува в студиото на 96 години, и Петко Бочаров – на 95 г.

А юбилейният брой ще донесе и специална телевизионна игра – „ТОП 10“, създадена след анализа на статистиката от всички години.

Кой е гостувал най-много пъти? Мъж или жена? Отговорът Георги Любенов засега пази в тайна.

„Нищо няма да ви кажа. Нито ще ви кажа мъж, нито жена. Не броим рубриките. Говорим за гостуване. За да бъде още по-интересно, разделихме тази игра - на две сфери - политически и културни теми.“

1000 броя – хиляди истории, лица и разговори. И едно предаване, което продължава да се променя заедно с публиката си.

Юбилейното четиричасово издание тази събота ще бъде на живо от Народен театър „Иван Вазов“. Сред гостите на брой 1000 ще бъдат президентът Илияна Йотова и генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Пред водещия Георги Любенов ще застанат футболната легенда Димитър Бербатов и актьорът, качил българското знаме на сцената на „Оскарите“, Димитър Маринов. Интервю за празничния ефир ще даде и световноизвестната оперна певица Соня Йончева, а режисьорът Виктор Божинов за първи път ще разкрие подробности за новия сезон на „Под прикритие“. В четиричасовото предаване „Денят започва с Георги Любенов“ на 19 септември ще се включат гранддамата на българската естрада Йорданка Христова и емблематичната народна певица Николина Чакърдъкова, която със своя ансамбъл ще огласи пространството пред Народния театър. Музикални изненади са подготвили още прекрасните момичета от квартет „Дестини“.

В специалния брой 1000 зрителите ще се върнат назад във времето, за да проследят развитието на предаването от 2012 г. до днес чрез кадри от Златния архив на БНТ. Ще бъдат припомнени и срещи с някои от емблематичните личности, гостували в „Денят започва с Георги Любенов“ през годините и вече напуснали този свят.

Празничното предаване „Денят започва с Георги Любенов“ ще се излъчва на живо от различни пространства в сградата на Народния театър и пред него. Две поколения артистични звезди от трупата ще се присъединят към гостите – актьорите Георги Мамалев и Александра Свиленова.

„Денят започва...в неделя“ стартира в ефира на Българската национална телевизия на 22 април 2012 г. Първоначално предаването е с продължителност два часа и се излъчва само в неделя, а днес водещият Георги Любенов посреща зрителите на обществената телевизия и в двата почивни дни от 8.00 до 11.00 ч. През годините то се утвърди като едно от най-разпознаваемите и предпочитани уикенд публицистични предавания в българския телевизионен ефир.

Редактори са Теодора Каролеева, Джанан Дурал и Сашо Пенков. Дългогодишен режисьор е Станислав Терзиев, а от новия сезон в екипа се завръща Мария Христова, режисирала първия брой на предаването по Българската национална телевизия.

Вижте целия разговор във видеото.

#1000 броя #Георги Любенов

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