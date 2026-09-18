Нов рекорд на Гинес за български пилот: 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути

Българският пилот Николай Калайджиев официално е световен рекордьор на Гинес. Той се превърна в първия човек, който осъществи над 1021 излитания и кацания за едва 14 часа и 28 минути, като с този си рекорд изпревари досегашния, поставен от американски авиатор.

Чакахме доста дълго, почти 3 месеца, за одобряването на световния рекорд, понеже има изискване цялата документация и видеозаснемането да бъде детайлно прегледана и след три месеца можем да се поздравим с нашия успех, това разказа в "Денят започва" пилотът Николай Калайджиев.

Най-трудното според него е "самата мисъл ти да започнеш нещо, което буквално абсолютно всички си мислят, че вероятността да направиш нещо, което никой не вярва, че е възможно".

Много са условията. Условията са първоначално след излитане, изпълнява се полет по кръга, заход и трябва да се кацне преди една зона, която е 20 метра, тази зона е с две линии. Трябва да кацнеш преди първата линия и да излетиш преди втората. Ако кацнеш след втората линия не се брои.

Николай Калайджиев разказа, че подготовката за това предизвикателство е била дълга - близо година и половина. Трябвало е организмът му да свикне с ранното ставане, както и да прави интензивни тренировки, също така и студени бани. Екипът му се е състоял от над 20 души, които е трябвало да работят денонощно.

Николай Калайджиев призова младите да са по-смели в мечтите си. Сподели още, че нормалната среда за него е във въздуха, а това е удоволствие.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова