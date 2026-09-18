БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нов рекорд на Гинес за български пилот: 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Какво стои зад титлата на Николай Калайджиев?

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският пилот Николай Калайджиев официално е световен рекордьор на Гинес. Той се превърна в първия човек, който осъществи над 1021 излитания и кацания за едва 14 часа и 28 минути, като с този си рекорд изпревари досегашния, поставен от американски авиатор.

Чакахме доста дълго, почти 3 месеца, за одобряването на световния рекорд, понеже има изискване цялата документация и видеозаснемането да бъде детайлно прегледана и след три месеца можем да се поздравим с нашия успех, това разказа в "Денят започва" пилотът Николай Калайджиев.

Най-трудното според него е "самата мисъл ти да започнеш нещо, което буквално абсолютно всички си мислят, че вероятността да направиш нещо, което никой не вярва, че е възможно".

Много са условията. Условията са първоначално след излитане, изпълнява се полет по кръга, заход и трябва да се кацне преди една зона, която е 20 метра, тази зона е с две линии. Трябва да кацнеш преди първата линия и да излетиш преди втората. Ако кацнеш след втората линия не се брои.

Николай Калайджиев разказа, че подготовката за това предизвикателство е била дълга - близо година и половина. Трябвало е организмът му да свикне с ранното ставане, както и да прави интензивни тренировки, също така и студени бани. Екипът му се е състоял от над 20 души, които е трябвало да работят денонощно.

Николай Калайджиев призова младите да са по-смели в мечтите си. Сподели още, че нормалната среда за него е във въздуха, а това е удоволствие.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#Николай Калайджиев #пилот #рекорд на Гинес

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
2
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
3
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
4
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
5
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
6
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Любопитно

На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
На Перперикон откриха оръжия и снаряжение на римски легионери
На празника на столицата историята оживя пред очите на учениците На празника на столицата историята оживя пред очите на учениците
Чете се за: 02:10 мин.
LUNAR за пети път впечатлява жителите и гостите на София LUNAR за пети път впечатлява жителите и гостите на София
Чете се за: 00:32 мин.
Скандал около турнето на Ед Шийрън, подгряващи групи отказаха да участват Скандал около турнето на Ед Шийрън, подгряващи групи отказаха да участват
Чете се за: 00:50 мин.
10 години след обира: Парижки съд даде обезщетение от 1 евро на Ким Кардашиян 10 години след обира: Парижки съд даде обезщетение от 1 евро на Ким Кардашиян
Чете се за: 03:27 мин.
Изследване разкрива инженерните постижения в пътната мрежа на Римската империя Изследване разкрива инженерните постижения в пътната мрежа на Римската империя
Чете се за: 07:25 мин.

Водещи новини

Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради скъпите горива
Властта обявява мерките в помощ на домакинствата и бизнеса заради...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол 8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без наблюдатели от ОССЕ Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без наблюдатели от ОССЕ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почистват речните корита в Югозапада в очакване на сезона на дъждовете
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Иранска делегация с визи за участие в ОС на ООН
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Газа тъне в разруха, хиляди жилищни сгради са пред рухване
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ