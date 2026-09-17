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България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша

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Селекцията на Джанлоренцо Бленджини остава на девето място.

Евроволей 2026: България – Полша
Снимка: БГНЕС
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Националния отбор на България по волейбол за мъже затвърди деветото си място в световната ранглиста след победа над лидера в подреждането Полша с 3:2 на европейското първенство.

За успеха тимът на Джанлоренцо Бленджини прибави 11.83 точки към актива си и в момента има сбор от 281.41. Българският отбор изостава с около 25 точки от олимпийския шампион Франция, който е на осмо място в рангинка с актив от 306.36 точки. В същото време тимът има сравнително комфортен аванс пред десетия - Украйна, който е с 260.77 точки. Разликата между двата тима бе почти стопена при загубата на родния тим от Украйна с 1:3 в мач от група "В" на европейското първенство.

Следващият съперник на България на осминафиналите - тимът на Германия, е на 11-а позиция в световната ранглиста с 247.95 точки.

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#Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

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