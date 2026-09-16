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12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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души загинаха 100 издирват срутването сграда град газа
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Дванайсет души, сред които пет деца, загинаха, а над сто са в неизвестност след срутването на шестетажна жилищна сграда в града Газа, съобщи днес пред Франс прес палестинската служба за гражданска защита.

Шестетажната сградата, в която са били разположени по четири апартамента на етаж, е била "директно атакувана" по време на войната, което е "нарушило структурната ѝ цялост и е причинило срутването", съобщи службата по комуникации в Газа.

"Най-малко 12 мъченици, включително пет деца, са извадени загинали под руините досега", каза Махмуд Басал - говорител на службата за гражданска защита, която действа под управлението на Хамас.

Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок в западната част на град Газа продължава.

#Ивицата Газа #срутена сграда

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