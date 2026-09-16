Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага

Бившият косовски президент Хашим Тачи беше признат за виновен от Трибунала в Хага. 58-годишният Тачи е осъден на 25 години затвор по обвиненията във военни престъпления, в това число убийство, мъчение и нелегално задържане, докато е бил командир на "Армията за освобождение на Косово", известна още като УЧК, по време на войната със Сърбия през 90-те години на миналия век.

Трибуналът в Хага призна Тачи за виновен в убийството на 96 политически опоненти и предполагаеми сътрудници на сръбските служби за сигурност. Осъден е и за незаконното задържане на 385 души, мъчение на 303-ма души и жестоко третиране на около 50 други.

Съдът обяви в решението си, че Тачи "активно е участвал и е насърчавал извършването на военните престъпления".

"Мащабът и природата на престъпленията са много сериозни", заяви съдия Чарлз Смит и добави, че така наречените разузнавателни данни, въз основа на които жертвите са арестувани и убивани, всъщност са непотвърдени слухове.

Хашим Тачи изслуша присъдата си в мълчание, но продължава да отрича вина. Бившият косовски президент има право да обжалва.

Съдебният процес е наблюдаван от близо в Косово и Сърбия, където конфликтът от 98-99г. и обявяването на независимост на Прищина през 2008 г. продължават да са източник на напрежение между етническите албанци и сърбите.

В Косово мироопазващите сили КФОР са в готовност да реагират на размирици, а Съединените щати препоръчаха на своите граждани в страната да избягват места със струпване на много хора.

Хашим Тачи остава почитана фигура сред косовските албанци, а самият трибунал в Хага е силно непопулярен в Косово.

В Прищина хиляди наблюдаваха присъдата на големи екрани и скандираха името на бившия президент, някои избухнаха в сълзи като чуха, че е осъден на 25 години затвор.

На билборд в Косово е поставен плакат с лицата на обвинените от Трибунала в Хага и надпис - " В името на народа сте признати за невинни!"

СНИМКИ:БТА

Прокурорите по делото в Трибунала в Хага искаха присъда от 45 години за Хашим Тачи, но срещу него бяха свалени 6 обвинения за престъпления срещу човечеството.

По същото дело бяха осъдени още трима бивши лидери на "Армията за освобождение на Косово - Якуп Красничи - 25 години, Кадри Весели - 18 години и Реджеп Селими - на 13 години.