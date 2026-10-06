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КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас

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При две вериги е установено, че продукт на промоция не е бил наличен

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Днес Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите.

В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките на КЗП. За същата практика тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата.

Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на Комисията установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.

В третата верига инспекторите на Комисията за защита на потребителите установяват друг вид нелоялна търговска практика – различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в София и в цялата страна продължават.

#санкции #КЗП #търговски вериги #новини в Метрото

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