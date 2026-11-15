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Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на нациите

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
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„Червените дяволи“ направиха впечатляващ обрат и стигнаха до убедителния успех.

Белгия - Италия
Снимка: БГНЕС
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Белгия си осигури място във финалната фаза на Лигата на нациите, след като разгроми Италия с 4:1 в последния двубой между двата тима от група А1 на турнира. „Червените дяволи“ направиха впечатляващ обрат и стигнаха до убедителния успех с голове на Максим Де Кайпер (15’), Нейтън Нгой (22’), Жереми Доку (26’) и Диего Морейра (80’). За „адзурите“ се разписа Франческо Пио Еспозито (11’), който в края на срещата пропусна и дузпа.

Така Белгия записа втора поредна победа над Италия, след като през септември се наложи с 2:0 в Рим. Успехът гарантира на белгийците класиране за елиминационната фаза, докато италианците останаха извън нея.

Гостите започнаха по-активно и още в седмата минута Сене Ламенс трябваше да се намесва след последователни удари на Николо Фаджоли и Николо Пизили. Малко по-късно и Джанлуиджи Донарума демонстрира класа, спасявайки три последователни опасности пред вратата си.

В 11-ата минута обаче Италия поведе. Кайоде насочи топката към наказателното поле, където след рикошет тя стигна до Франческо Пио Еспозито, който я отклони в мрежата. Отговорът на домакините беше бърз и само четири минути по-късно Де Кайпер възстанови равенството след комбинация с Шарле Де Кетеларе.

Белгия продължи да атакува и в рамките на още четири минути стигна до пълен обрат. В 22-рата минута Нейтън Нгой се възползва от ситуация след корнер и с мощен удар направи 2:1. Малко след това Жереми Доку демонстрира индивидуалната си класа, преодолявайки няколко противникови футболисти, преди да прати топката покрай Донарума за 3:1.

След почивката Роберто Манчини опита да промени развоя на срещата с няколко смени, но Италия така и не успя да намери път към обрат. Донарума на няколко пъти предотврати нови попадения, включително при опасни ситуации пред Доку и Кевин Де Бройне. Белгийците също продължиха да създават положения, като удар с глава на Де Кетеларе срещна напречната греда.

Крайното 4:1 беше оформено в 80-ата минута. Доку отново проби през защитата на гостите и комбинира с Де Бройне, който насочи топката към Диего Морейра. Футболистът хладнокръвно прехвърли Донарума и отбеляза първия си гол с националната фланелка.

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