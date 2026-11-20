Жребият в Нион противопостави четири от най-силните европейски национални отбора в един поток, а Англия, Германия, Белгия и Норвегия ще определят другия полуфиналист
Световният шампион Испания ще се изправи срещу Франция в един от най-очакваните сблъсъци от четвъртфиналите на Лигата на нациите. Това отреди жребият, изтеглен в централата на УЕФА в Нион, Швейцария.
The UEFA Nations League quarter-finalists #NationsLeague https://t.co/dIZ9jiewSp— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026
Двата национални отбора вече имат по един трофей от надпреварата. Франция триумфира през 2021 година, докато Испания спечели турнира през 2023-а.
Другият голям сблъсък противопоставя действащия шампион Португалия и Нидерландия. Португалците са единственият отбор с две титли в историята на Лигата на нациите и ще се опитат да продължат защитата на трофея си срещу нидерландския състав.
Жребият определи и пътя на отборите към финала. Победителят от двойката Испания - Франция ще се изправи на полуфиналите срещу спечелилия сблъсъка между Португалия и Нидерландия.
В другия поток Норвегия ще премери сили с Англия, докато Белгия ще срещне Германия.
Любопитното е, че нито един от тези четири отбора не е достигал до финала на турнира. Англия завърши на трето място в първото издание през 2019 година, Белгия остана четвърта през 2021-а, а Германия постигна същото класиране през 2025 година.
Първите четвъртфинални срещи са предвидени за периода 25-27 март 2027 година, а реваншите ще се проведат между 26 и 28 март.
Жребият определи и съперниците в плейофите за изкачване и оставане в отделните дивизии на турнира. В битката за място в елитната Лига А ще участват осем национални отбора, сред които Дания, Сърбия, Хърватия и Уелс.
Същевременно бяха определени и четирите двойки за плейофите между Лига В и Лига С. Победителите в тези сблъсъци ще си осигурят участие в по-горното ниво в следващото издание на турнира.
Пълен жребий за четвъртфиналите в Лигата на нациите:
Испания – Франция
Португалия – Нидерландия
Норвегия – Англия
Белгия – Германия
Полуфинални двойки:
Победителят от Испания – Франция срещу победителя от Португалия – Нидерландия
Победителят от Норвегия – Англия срещу победителя от Белгия – Германия
Плейофи за влизане и оставане в Лига А:
Босна и Херцеговина – Дания
Унгария – Сърбия
Република Ирландия – Хърватия
Словения – Уелс
Плейофи за влизане и оставане в Лига В:
Кипър – Република Северна Македония
Естония – Румъния
Фарьорски острови – Грузия
Беларус – Израел