Световният шампион Испания ще се изправи срещу Франция в един от най-очакваните сблъсъци от четвъртфиналите на Лигата на нациите. Това отреди жребият, изтеглен в централата на УЕФА в Нион, Швейцария.

The UEFA Nations League quarter-finalists #NationsLeague https://t.co/dIZ9jiewSp — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026

Двата национални отбора вече имат по един трофей от надпреварата. Франция триумфира през 2021 година, докато Испания спечели турнира през 2023-а.

Другият голям сблъсък противопоставя действащия шампион Португалия и Нидерландия. Португалците са единственият отбор с две титли в историята на Лигата на нациите и ще се опитат да продължат защитата на трофея си срещу нидерландския състав.

Жребият определи и пътя на отборите към финала. Победителят от двойката Испания - Франция ще се изправи на полуфиналите срещу спечелилия сблъсъка между Португалия и Нидерландия.

В другия поток Норвегия ще премери сили с Англия, докато Белгия ще срещне Германия.

Любопитното е, че нито един от тези четири отбора не е достигал до финала на турнира. Англия завърши на трето място в първото издание през 2019 година, Белгия остана четвърта през 2021-а, а Германия постигна същото класиране през 2025 година.

Първите четвъртфинални срещи са предвидени за периода 25-27 март 2027 година, а реваншите ще се проведат между 26 и 28 март.

Жребият определи и съперниците в плейофите за изкачване и оставане в отделните дивизии на турнира. В битката за място в елитната Лига А ще участват осем национални отбора, сред които Дания, Сърбия, Хърватия и Уелс.

Същевременно бяха определени и четирите двойки за плейофите между Лига В и Лига С. Победителите в тези сблъсъци ще си осигурят участие в по-горното ниво в следващото издание на турнира.

Пълен жребий за четвъртфиналите в Лигата на нациите:

Испания – Франция

Португалия – Нидерландия

Норвегия – Англия

Белгия – Германия

Полуфинални двойки:

Победителят от Испания – Франция срещу победителя от Португалия – Нидерландия

Победителят от Норвегия – Англия срещу победителя от Белгия – Германия

Плейофи за влизане и оставане в Лига А:

Босна и Херцеговина – Дания

Унгария – Сърбия

Република Ирландия – Хърватия

Словения – Уелс



Плейофи за влизане и оставане в Лига В:

Кипър – Република Северна Македония

Естония – Румъния

Фарьорски острови – Грузия

Беларус – Израел