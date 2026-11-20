14-годишно дете загина след инцидент с тротинетка в Силистренско. То е возело още едно дете, като и двете били без каски. Инцидентът е станал на 16 ноември към 14:00 ч. на пътя между Дулово и село Черковна.

Детето, което е управлявало тротинетката, изгубило контрол върху нея и заедно с другото паднали. 14-годишното дете е получило черепно-мозъчна травма и е било настанено в болницата в Силистра, като е било поставено в медикаментозна кома. Тази сутрин детето е починало. Другото е пострадало леко и веднага е освободено за домашно лечение.

Назначени са съдебномедицинска и други експертизи. По случая е образувано досъдебно производство.