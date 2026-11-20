Лични спомени и впечатления от сър Едмънд Хилари, един от първите двама алпинисти, достигнали връх Еверест, сподели специално за БНТ известният режисьор и оператор Майкъл Дилън, който е сред гостите на тазгодишното издание на „Банско филм фест“.

Дилън е едно от утвърдените имена в планинарското документално кино. През годините той е работил с някои от най-значимите личности в алпинизма, като особено място в кариерата му заема сътрудничеството със сър Едмънд Хилари.

Режисьорът привлече вниманието на публиката още с първия си филм, представен на фестивала. Предстои и негова специална презентация, посветена на съвместната му работа с легендарния новозеландски алпинист, който през 1953 година достига най-високия връх на планетата заедно с Тенсинг Норгей.

В интервю за БНТ Дилън разкри любопитни подробности за характера на Хилари, когото описва като скромен, интелигентен и сдържан човек, далеч от представата за личност, която търси публично признание.

"Той беше изключително тих. Не беше като някои други алпинисти и планинари, които обичат много да говорят. В годините, в които го снимах, беше много трудно да го накарам да говори директно пред камерата. Беше изключително интелигентен, но малко интровертен. Не се натрапваше и не се мислеше за важен“, сподели режисьорът.

Разказите на Дилън дават възможност на публиката да се докосне до личността на Хилари отвъд историческото му постижение и да научи повече за човека, оставил трайна следа в световния алпинизъм.

Програмата на "Банско филм фест“ продължава и със срещи с изявени български планинари. Сред очакваните събития е разказът на алпиниста Тончо Тончев, който ще представи истории от изкачвания и експедиции в Непалските Хималаи.

Повече за срещата с Майкъл Дилън вижте във видеото!