Юбилейното 25-о издание на международния фестивал на планинарското и екстремното кино "Банско филм фест“ започва днес, 18 ноември. До 22 ноември планинският град ще бъде домакин на прожекции, изложби и срещи с едни от най-известните представители на алпинизма, катеренето и екстремните спортове.

Тазгодишната програма включва 80 филмови премиери от 35 държави и шест континента. Прожекциите ще се проведат в четири зали, а международно жури ще определи победителите в девет категории. За отличията ще се състезават около 35 филма.

Директорът на фестивала Натали Петрова подчерта, че за изминалите 24 издания публиката е имала възможност да гледа над 3500 филмови произведения и да се срещне с легендарни имена от света на алпинизма и приключенските спортове.

Сред специалните гости тази година е австралийският режисьор Майкъл Дилън, работил като личен оператор на сър Едмънд Хилари. Той ще представи филмова панорама и истории от съвместните им експедиции.

За първи път във фестивала ще участва и ски алпинистът Бартек Жемски, който осъществи впечатляващо изкачване на Лхотце (8516 метра), последвано от спускане със ски до базовия лагер без допълнителен кислород, фиксирани въжета и помощ от шерпи. Седмица по-късно той направи спускане и от Еверест.

Сред останалите международни гости са германският алпинист Феликс Берг, двукратният световен шампион по парапланеризъм Аарон Дурогати и британският катерач Пийт Уитакър.

Българското участие също ще бъде силно застъпено. Сред гостите са парапланеристът и световен рекордьор Веселин Овчаров, ултрамаратонецът Пирин Галов, алпинистът Тончо Тончев и други представители на планинските и екстремните спортове.

Един от най-важните фактори за развитието на събитието остава неговата публика, която с всяка изминала година привлича нови поколения почитатели.

"Най-вече ни вдъхновява нашата публика, която всяка година ни казва, че за нея това е най-добрият фестивал, на който е присъствала. Имаме много почитатели още от първите издания, които днес идват със своите семейства. Публиката става все по-многобройна и пристига от цяла България“, сподели Александра Антонова от организационния екип.

Тя подчерта, че организаторите продължават да работят за привличането на нови световноизвестни гости, като понякога подготовката за тяхното участие отнема години.

"Предстоят още много нови хора и звезди, които искаме да поканим. Някои от тях ги чакаме по пет или десет години, но накрая успяваме да ги посрещнем на сцената на „Банско филм фест“, допълни Антонова.

Особено внимание е отделено на образователната програма "Банско филм фест кидс“, която се провежда за 19-а поредна година. Очаква се в нея да се включат между 400 и 500 ученици. Предвидени са занимания по катерене, ориентиране, пещерно дело и астрономия, както и лекции за планинското спасяване и лавинната безопасност.

По повод 25-годишнината на фестивала ще бъде представена и специална експозиция, посветена на неговата история и съоснователя Петър Атанасов. Тя ще бъде разположена на площада в Банско, а съпътстващата програма включва още седем изложби.

Цветелина Абрашева, специалният пратеник на БНТ, е на място и отразява събитието, като ще ни направи съпричастни към атмосферата и най-интересните моменти от фестивала. Очаквайте репортажи на спортния ни сайт и по БНТ 3!