Като историческа среща между трима лидери, които много добре се познават, определи предстоящите разговори между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин китайският посланик у нас Дай Цинли.

По думите ѝ е трудно да се прогнозира какво точно ще обсъдят тримата президенти, но безспорно темите ще бъдат от стратегическо значение. Посланик Цинли отхвърли опасенията, че разговорът ще бъде нова „Ялта“, и подчерта, че по въпроса за войната в Украйна Китай многократно е заявявал позицията си.

Н.Пр. Дай Цинли, посланик на Китай в България: "Ние в Китай не вярваме в разделението на света на сфери на влияние. Нямаме никакво намерение да правим подобно нещо. Ние вярваме в многополюсния свят. Светът, в който живеем днес, вече не е онзи, който беше след края на Втората световна война. Ето защо е важно всички държави да имат равно право на глас и да не допускат шепа световни сили да решават тяхното бъдеще. Има държави, които искат и очакват Китай да изиграе роля в разрешаването на конфликта в Украйна. Някои дори ни обвиняват, че сме или не сме направили нещо. Но Китай заяви позицията си по украинския въпрос още на втория ден от войната, когато президентът Си разговаря с президента Путин и го призова да бъде намерено дипломатическо решение."





