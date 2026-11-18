Срещата между Доналд Тръмп,Си Дзинпин и Путин е кулминацията на дипломатическите совалки в Азия. Тримата лидери днес вече започнаха да дават заявките за утрешните разговори. Първо беше срещата между Си и Путин, който беше определен като "добър стар приятел". В Шънджън вече е и Тръмп за участие във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

В Шънджън официално беше открита срещата на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество. Домакинът Си Дзинпин разговаря с руския си колега Владимир Путин. В Китай вече е и Доналд Тръмп. Срещата между тримата, планирана за утре, е най-чаканото събитие от форума. С какви заявки влизат тримата и какъв ще е резултатът от първата среща на тримата лидери разказва Теодора Гатева.

Първи контакт в Шънджън между президентите на Съединените щати, Китай и Русия. Домакинът Си Дзинпин посрещна Доналд Тръмп и Владимир Путин преди началото на гала вечерята. Още в началото Пекин изпрати ясен сигнал с протокола - за руския президент не беше отредено място непосредствено до китайския лидер.

Си Дзинпин, президент на Китай: "По време на лидерската среща (общата на АТИС) ще обсъдим как да отворим повече икономиките си една към друга, ще търсим варианти за по-голям растеж чрез иновации и за по-широко практическо сътрудничество."

Украйна е била тема на разговор на 50-ата среща между Си и Путин, според американски източници, Тръмп ще се срещне отделно и с руския си колега. Пълният дневен ред на разговора между тримата все още не е ясен и различните страни имат собствени версии. Сред основните акценти ще бъдат ядрените оръжия, конфликтите в Украйна и Иран, търговските отношения и изкуственият интелект.

проф. Дейвид Гудман, Университет на Сидни: "Ще бъда много изненадан ако нещо съществено излезе от тази среща - просто не го виждам. Всеки от тях иска да бъде видян с другите, но всеки от тях има собствени интереси. Даже не съм сигурен, че китайският партиен апарат вярва на руския."

Очакванията са китайският президент да не допусне в негово присъствие Тръмп да настоява Укрйна да отстъпи териториите, които Путин иска, а и Пекин няма да си позволи да се решава съдбата на Киев без европейските партньори. Официално от Белия дом определят темата за ядрените оръжия като най-важна, а целта е пробив във външната политика, който да засенчи съкрушителната победа на демократите на междинните избори. За Путин е победа дори това, че е рамо до рамо до лидерите на двете най-големи суперсили в света, коментират анализатори.

Чим Лий, икономически анализатор: "Китай не е особено заинтересован в тристранния диалог за ядреното разоръжаване. Второ, Пекин няма особено желание да коментира чувствителни геополитически теми, като Украйна и Иран. И трето - важно е как ще бъде позиционирана срещата - защото изглежда, че тримата лидери обсъждат важни теми ЗАД гърба на всички останали. За това Китай няма да иска твърде затворени врати, а повече откритост."

Киев очаква Съединените щати и Китай да окажат натиск за край на войната - това казва украинският министър на външните работи. Но каквото и да се каже в Шънджън е факт, че на масата ги няма онези, чиято съдба би се решила - Украйна и Европа.