Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай

Вашингтон и Москва официално потвърдиха тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в четвъртък в Южен Китай.



Разговорите ще се фокусират върху войната в Близкия изток, а не върху Украйна, както се опасяват Киев и неговите съюзници. Доналд Тръмп смята да повдигне въпроса за намаляване на ядрените арсенали в света и смята тяхното разпространение за много опасно, уточни Белият дом.

Анонимен американски представител посочи, че Вашингтон води съвсем различна линия на преговори с Киев и Москва, която не включва Китай, и следователно обсъждане на Украйна не би било уместно.