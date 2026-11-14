БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
вашингтон москва потвърдиха путин тръмп дзинпин срещнат четвъртък китай
Слушай новината

Вашингтон и Москва официално потвърдиха тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в четвъртък в Южен Китай.

Разговорите ще се фокусират върху войната в Близкия изток, а не върху Украйна, както се опасяват Киев и неговите съюзници. Доналд Тръмп смята да повдигне въпроса за намаляване на ядрените арсенали в света и смята тяхното разпространение за много опасно, уточни Белият дом.

Анонимен американски представител посочи, че Вашингтон води съвсем различна линия на преговори с Киев и Москва, която не включва Китай, и следователно обсъждане на Украйна не би било уместно.

#Доналд Тръмп #Владимир Путин #Китай #Си Дзинпин #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
3
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
4
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
5
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
6
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Азия

Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
ДАРА ще изпълни „Bangaranga“ и новата си песен на финала на „Евровизия Азия“ ДАРА ще изпълни „Bangaranga“ и новата си песен на финала на „Евровизия Азия“
Чете се за: 00:42 мин.
Си Цзинпин: Обединението на Тайван с Китай ще се осъществи Си Цзинпин: Обединението на Тайван с Китай ще се осъществи
Чете се за: 01:55 мин.
ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок
6330
Чете се за: 00:42 мин.
Когато океанът поглъща домовете: Десетки села на Фиджи са заплашени от принудително изселване Когато океанът поглъща домовете: Десетки села на Фиджи са заплашени от принудително изселване
Чете се за: 04:00 мин.
След китайската шпионска афера: Шефът на "Енвидиа" подаде оставка След китайската шпионска афера: Шефът на "Енвидиа" подаде оставка
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА...
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13 Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ