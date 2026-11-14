Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи

Все още няма водеща версия за причините, довели до тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Разследващите ще проверят всички възможни хипотези. Търсят се още свидетели. Възможно е обаче разследването да приключи без обвиняем.

От Националното следствие казаха, че след всеки удар колите са се размествали и картината на инцидента се е променяла, което силно затруднява разследването. Продължава събирането на записи от камери и информация от различни технически носители. Извършват се и експертизи, които трябва да помогнат за изясняване на причините за трагедията, при която загинаха 13 души. Очаква се основната информация да бъде събрана през следващата седмица, а разпитите на свидетелите да приключат до месец.

От разследването заявиха, че засега нямат водеща версия.

Ясен Тодоров – водещ следовател по делото: „Работи се по абсолютно всички версии, няма водеща версия, докато някоя не отпадне. Събирам документация, която ми е нужна за назначаването на пътно-строителната експертиза и автотехническата експертиза. При автотехническата ще има и няколко технически, с които да бъде свалена информация, която се намира в данни от различни носители, която ще е много полезна. От всички болнични заведения е изискана информацията. Повечето съдебномедицински експертизи са назначени, предстои следващата седмица да бъдат назначени и останалите.“

Изключително сложната експертиза обхваща 81 отделни изследвания на механизмите на ударите, деформациите по автомобилите и свидетелските показания. Предстоят и повторни разпити на част от лицата, които могат да дадат допълнителна ценна информация.

Мариан Маринов – и.ф. директор на Националната следствена служба: „След всеки удар се нарушава позицията на автомобилите, което ще затрудни според мен анализа. Следващите удари разместват движението на предходното ПТП. Изключително трудно. Такова произшествие няма правила за разследване. Това е изключително предизвикателство и за нас, и за автоекспертите, и за съдебните лекари, и за всички, които са ангажирани с анализите.“

Снимки: БТА

Ясен Тодоров – водещ следовател по делото: „За всеки автомобил се изготвя отделно досие – колата, собственикът, водачът и пътниците в него. Всички лица, за които бъде установено, че имат отношение към това ПТП, което всъщност е сбор от малки ПТП, ще бъдат разпитани.“

Няма достатъчно доказателства срещу румънския шофьор на тир, който беше задържан, а впоследствие освободен, и на този етап няма да му бъдат повдигнати обвинения. Разследващите не изключват делото да приключи или без обвиняеми, или пък с няколко привлечени към наказателна отговорност лица.

Ясен Тодоров – водещ следовател по делото: „Мъглата, естествено, че има значение. Но действията на отделните водачи са предмет на нашето разследване. Разпитите на всички свидетели предполагам ще приключат в рамките на месец. Съдебномедицинските експертизи са около 50.“

От следствието не се ангажират с краен срок, в който ще са готови с изясняването на всички факти и обстоятелства около причините за катастрофата.

До края на следващата седмица ще бъде назначена автотехническата експертиза, която е основна за разследването. От следствието увериха, че разследването ще бъде проведено обективно, всестранно и пълно. Работата по случая продължава.