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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“

Алекс Христов от Алекс Христов
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Няма водеща версия за катастрофата на „Тракия“, разследват се всички хипотези

Снимка: БТА
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Търсят се още свидетели на трагедията на „Тракия“, заявиха от следствието. Оттам са категорични, че не са имали друг такъв случай. Към момента няма водеща версия и е възможно разследването да приключи без обвиняем. Това заяви следователят Ясен Тодоров, който води делото.

Изпълняващият функциите директор на Националното следствие Мариан Маринов каза, че след всеки удар колите са се размествали и картината се е променяла, което силно затруднява разследването. Маринов не се ангажира и със срок, в който ще стане ясен механизмът на катастрофата. Двамата призоваха за съдействие за откриването на още очевидци.

Изискана е цялата медицинска документация от лечебните заведения, за да бъдат изготвени съдебномедицински експертизи на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. По-голямата част от експертизите вече са назначени, а останалите се очаква да бъдат възложени през следващата седмица. Това заявиха разследващите органи.

Към момента няма водеща версия за причините за инцидента, като се проверяват всички възможни хипотези, заявиха от Националното следствие. Задържаният и по-късно освободен румънски шофьор на тир засега няма да бъде обвинен, тъй като доказателствата срещу него не са достатъчни, обясни Ясен Тодоров, следователят, който води делото. Продължава събирането на записи от камери и информация от различни технически носители. Извършват се и експертизи, които трябва да помогнат за изясняване на причините за трагедията, при която загинаха 12 души.

Ясен Тодоров, водещ следовател по делото: „От всички болнични заведения е изискана информацията, документацията не отвсякъде е получена. Повечето съдебномедицински експертизи са назначени, предстои да бъдат назначени следващата седмица и останалите. Работи се по абсолютно всички версии, няма водеща версия, докато някоя не отпадне. Може да приключи без обвиняем, но може да приключи и с няколко обвиняеми.“

Мариан Маринов, и.ф. директор на Националната следствена служба: "Имаме изследване на всеки автомобил, съприкосновението на един с друг, след всеки удар се нарушава позицията на автомобилите, което ще затрудни според мен анализа на следващите удари. Разместванията променят предходното ПТП. Изключително трудно. Такова произшествие няма правила за разследване. Това е изключително предизвикателство и за нас, и за автоекспертите, и за съдебните лекари, и за всички, които са ангажирани с анализите."

От следствието не се ангажираха с краен срок за разследването. Очаква се основната информация да бъде събрана през следващата седмица, а разпитите на свидетелите да приключат до месец. Съдебномедицинските експертизи са около 50.

#тежка верижна катастрофа #разследване #свидетели

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