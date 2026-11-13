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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Шофьорът на пикапа: От полицията ми казаха, чи съм изкарал невероятен късмет

ексклузивно бнт свърза шофьора пикапа bdquoтракияldquo
Снимка: БНТ
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БНТ се свърза с шофьора на бежовия пикап, за който очевидци разказват, че е бил пред румънския тир при фаталната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Шофьорът отрече да е бил първа кола и заяви, че е бил по-назад в колоната от автомобили, когато инцидентът е станал.

По думите му е успял да избегне сериозен удар с автобуса с пътници, който както вече стана ясно се е ударил в румънския камион, след което започват и верижните сблъсъци. Твърди също, че виждайки инцидента е успял да го избегне, и се е предвижил пред вече ударилите се тир и автобус. Мъжът допълни, че малко след това е преместил колата, но е изчакал идването на органите на реда. Бил е разпитан и е дал показания. Полицаите, дошли на място, му заявили, че е изкарал невероятен късмет.

До момента разследващите заявиха, че се проверява съпричасността на пикапа към катастрофата, но при показанията си румънският водач на тира е завил, че пред него не е имало друг автомобил.

Част от пътниците в автобуса, който първи се удря в намалилия румънски тир, заявиха, че пикапът е бил първа кола в катастрофата.


#АМ „Тракия“ #пикап #тежка катастрофа #шофьор

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