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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Разследват няколко версии за катастрофата на АМ „Тракия“, отнела живота на 12 души

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БТА
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Националната следствена служба работи по няколко версии за причините за зверската катастрофа на АМ "Тракия", която отне живота на 12 души. Назначени са 51 експертизи, вече са разпитани голяма част от свидетелите, като броят им ще надмине 100. Това обясни временният директор на следствието Мариян Маринов. Предстои всички показания да бъдат анализирани и сравнени, за да се установи дали шофьорите са спазвали необходимата дистанция и каква е последователността на ударите.

Всички свидетели от мястото на пришествието вече са разпитани от областната дирекция на МВР в Ямбол. Назначени са съдебно медицински експертизи на починалите както и на ранените.

Мариян Маринов, изпълняващият функциите директор на НСлС: "Предстои да бъдат разпитани около стотина души присъствали на произшествието. Това са службите за сигурност, полиция, пожарна, всеки, който е бил на място, за да предаде, както е възприел."

Разследването е на много ранен етап, за да се правят окончателни изводи. Все още не са избрани и вещите лица, които ще правят експертизите. Ключова ще бъде комплексната автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Все пак се работи по няколко версии, установява се каква е ролята на румънския тир, който драстично е намалил скоростта си.

Мариян Маринов, изпълняващият функциите директор на НСлС: "Една от версиите е, че този автомобил е спрял заради друг пред него, другата е, че е забавил, защото мъглата е била много гъста, а следващият не се е съобразил. Всичките се нанизват, защото всеки разчита, че автомобилът пред него няма препятствие и не би могло да има и не си дава сметка, че този автомобил, ако се удари не може да спре, не се пази достатъчно дистанция."

Разследва се и връзката между първата катастрофа и последвалата в насрещното платно.

Мариян Маринов, изпълняващият функциите директор на НСлС: "Защото там на място имаше автомобили, които са прехвърлили мантинелата и това е в причинна връзка от необходимостта да спрат, но те също са в мъгла и се движат в тези пътни условия."

Според Мариян Маринов в случая пътната настилка не е от решаващо значение за разследването.
Предстои да бъдат разчетени и данните от тахографите на тежкотоварните автомобили.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #НСлС #разследване

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