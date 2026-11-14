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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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 Почина 42-годишен мъж от Елхово

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Броят на жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ достигна 13. Въпреки усилията на лекарите, в болница „Дева Мария“ в Бургас, е починал 42-годишен мъж от Елхово.

Пострадалият е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота. Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетото лечение мъжът е издъхнал.

С неговата смърт жертвите на тежкия пътен инцидент вече са 13.

#13-а жертва #магистрала "Тракия" #тежка верижна катастрофа

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