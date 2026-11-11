Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“

От прокуратата няма да повдигат обвинение на шофьора, който е задържан след тежката катастрофа на АМ "Тракия". Задържан за 24 часа е румънски шофьор на тира, който се оказа в началото на първата верижна катастрофа на АМ „Тракия“ край Ямбол. При тежкия инцидент загинаха 11 души и над 50 са ранените.

От обвинението уточняват, че след като отново проведат разпит ще бъде освободен.