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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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верижна катастрофа, АМ
Снимка: БТА
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От прокуратата няма да повдигат обвинение на шофьора, който е задържан след тежката катастрофа на АМ "Тракия". Задържан за 24 часа е румънски шофьор на тира, който се оказа в началото на първата верижна катастрофа на АМ „Тракия“ край Ямбол. При тежкия инцидент загинаха 11 души и над 50 са ранените.

От обвинението уточняват, че след като отново проведат разпит ще бъде освободен.

#тежка верижна катастрофа #шофьор на тира #прокуратурата #обвинение

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