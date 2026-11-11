Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство

Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Ще бъдат отпуснати еднократни социални помощи на всички семейства на загиналите лица в размер на 8000 евро. Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите „Социално подпомагане“ по местоживеене, за да получат необходимата консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ."

В днешния ден на траур изказвам съболезнования на семействата на тримата загинали български граждани при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ и надежда бързо да се възстановят пострадалите и техните семейства, както и да благодаря на всички, които бяха на мястото на инцидента, коментира Ефремова.