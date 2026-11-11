Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство

Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, съобщи социалният министър Наталия Ефремова.
Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Ще бъдат отпуснати еднократни социални помощи на всички семейства на загиналите лица в размер на 8000 евро. Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите „Социално подпомагане“ по местоживеене, за да получат необходимата консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ."
В днешния ден на траур изказвам съболезнования на семействата на тримата загинали български граждани при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ и надежда бързо да се възстановят пострадалите и техните семейства, както и да благодаря на всички, които бяха на мястото на инцидента, коментира Ефремова.
Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Също така насочвам вниманието на тези, които се нуждаят от психологическа подкрепа, към дирекциите „Социално подпомагане“. Те могат да ги насочат към социалните услуги, изградени в общините, където могат да получат безплатна психологическа помощ, ако имат нужда от такава. По отношение на извънредната еднократна социална помощ, която ще бъде изплатена на семействата на загиналите, средствата ще бъдат предоставени чрез дирекциите „Социално подпомагане“. Те ще бъдат одобрени в бюджета на Министерството на труда и социалната политика като извънредни. В рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси, средствата ще могат да бъдат предоставени за покриване на първоначалните нужди във връзка със ситуацията, на която бяхме свидетели вчера.“