Температурите утре ще останат под нулата в по-голямата част от страната.

В шест области - Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Ловеч и Габрово беше обявен червен код за лошо време. В десетки общини има прекъсвания на тока и непочистени улици.

Очакванията за тежък сняг, силен вятър и минусови температури обаче не отказаха някои шофьори с летни гуми да атакуват зимните пътища на страната, което, освен че е забранено след 15 ноември - е предпоставка за много сериозни инциденти. Днес за снегопочистването работят 430 машини.

Снежната покривка в равнинните райони може да достигне 20-30 сантиметра, а в планините – 50-60 сантиметра. Студеният въздух ще обхване цялата страна, а утре в по-голямата част от България дневните температури ще бъдат минусови.