Десетки населени места и хиляди домакинства в Северозапада са без ток в усложнената зимна обстановка.

Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в областите Монтана и Враца заради усложнената зимна обстановка.

В област Монтана без електричество са потребители в шест общини. Засегнати са Расово в община Медковец, Мокреш и Вълчедръм в община Вълчедръм, Комощица и Дългоделци в община Якимово, Видлица, Чемиш и Каменна Рикса в община Георги Дамяново, както и град Берковица.

Аварии са регистрирани и на територията на община Монтана.

В област Враца прекъсвания на електрозахранването има в девет общини – Мездра, Борован, Хайредин, Козлодуй, Мизия, Криводол, Роман, Враца и Бяла Слатина.

Екипите на електроразпределителното дружество работят по отстраняването на повредите и възстановяването на електрозахранването в засегнатите райони.