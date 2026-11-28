Пазителят на Светите земи пристигна във Витлеем, за да обяви началото на коледния сезон.



Тази година празненствата в родното място на Исус няма да се ограничат само до религиозни ритуали, а за пръв път от години се очаква и туристически наплив.



А в Ню Йорк след двудневно отлагане поради лошо време започна парада на Мейси - най-големият в света. Тази година имаше рекорден брой надуваеми балони с образите на популярни филмови и анимационни герои.



А какво по-прекрасно от коледен дух, гарниран с греяно вино и баварски вурстове - всичко това е реалност на коледния базар в Нюрнберг, който е сред най-известните в Германия.