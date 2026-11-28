През нощта валежите ще продължат. В по-голямата част от Южна България дъждът също ще премине в сняг. Обилни по количество ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 6° и минус 1°, за София - минус 4°.

Утре ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от север-североизток. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие с прекъсване ще вали дъжд, примесен със сняг. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде силно: 4-5 бала.

В планините ще бъде облачно. Снеговалежите ще продължат и ще са интензивни. Снежната покривка ще се увеличава. Поради обилния снеговалеж видимостта ще бъде намалена. Ще духа бурен източен вятър. Ще има виелици и навявания, а също така и условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра - около минус 6°.

В началото на следващата седмица вятърът ще отслабне. Над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но на места в равнините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав. Предимно значителна ще е облачността и над Източна България, където на отделни места ще превали слаб сняг. Минималните температури ще се понижат значително, на отделни места в сряда до минус 16° - минус 18°. Дневните температури също ще остават под нулата, най-ниски ще са във вторник – от минус 8° до минус 3°.