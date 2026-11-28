Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана в община Царево заради очаквани пориви на вятъра до 115 км/ч и валежи до 65 литра на квадратен метър. Властите ограничиха достъпа до крайбрежните зони и алеи заради прогнозираното силно морско вълнение.

Системата беше активирана днес в 12.33 часа. През целия ден в района валя дъжд, а около час преди включването вятърът значително се е усилил. Вълните навлизат на около 10-15 метра навътре в плажната ивица.

Според прогнозите най-силното морско вълнение се очаква късно тази вечер, около 23:00 часа. Вълните край Царево могат да достигнат до 4 метра, а край Синеморец и Ахтопол – до 5 метра.

Заради опасността община Царево ограничи достъпа до крайбрежните зони и алеи. В Приморско превантивно е спряно и осветлението по крайбрежната алея заради риск от електрическа авария.

Мерки за сигурност предприеха и рибарите. Те прибират и обезопасяват лодките си заради очакваното влошаване на времето.

“Казват, че ще бъде лошо времето. Прибирам лодката вече.”

“Обезопасили сме ги, но за съжаление нашите рибарски лодки не са самоотливни, както тези съвременните лодки. Нашите през цялото време трябва да се грижим за тях, а който не се грижи лодката му отива на дъното. Нашите притеснения са от водите, които идват от малката Странджа планина. Оттам стават по-големите бели. 2014г над 30 лодки бяха отнесени от реката. Спасихме 10. Тук в залива има над 20 лодки потънали.”

Към момента снеговалеж е регистриран единствено на Ришкия проход, където обстановката остава нормална.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.