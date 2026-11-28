В поредицата „Спортните таланти на България“ по БНТ 3 представяме и най-успешния български състезател по ски скокове – Владимир Зографски.

Филмът с автор Борил Гочев, режисьор Йоана Капанова, оператор Асен Цветков и монтажист Радосвета Петрова проследява житейския и спортен път на Владимир Зографски от Самоков до световната сцена.

Талантливият състезател е роден в Самоков и е син на участника в две издания на Зимни олимпийски игри – Емил Зографски. Потенциалът на Владимир бързо се разкрива на ски шанцата, което поставя началото на неговото развитие в света на ски скока. Печели титлата на планетата за младежи, а през последните сезони записа резултати, невиждани до този момент в българската история – триумф в лятната верига Гран при, 10-о място на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 и подиум за Световната купа в Лахти, Финландия. Вече на 33 години, женен и с две деца, Владимир Зографски продължава да се стреми към високи постижения и поради тази причина лентата, посветена на неговия живот, носи името „Air Влади“.

Зрителите на спортно-развлекателния канал на Българската национална телевизия ще имат възможност да се докоснат и до атмосферата в емблематичния полски комплекс Закопане, където българинът живее и тренира. Лентата ще ви върне и назад в годините, където той и най-близките му хора ще си спомнят за трудното начало, забавните истории и големите изненади.

За трудните решения през годините. За пътя от Самоков до върха. Гледайте документалния филм от поредицата „Спортните таланти на България“ за Владимир Зографски.

Документалните филми от поредицата „Спортните таланти на България“ се реализират съвместно от Българската национална телевизия и Българския спортен тотализатор.

Вижте филма във видеото!