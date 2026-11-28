Никола Цолов завърши на четвърто място в спринтовото състезание за Гран при на Катар и увеличи с точка преднината си срещу Алекс Дън в класирането при пилотите на Формула 2. Българският състезател на Кампос Рейсинг даде седмо време в квалификацията и по правилото на обърнатата решетка започна четвърти.

Цолов загуби място на старта срещу съотборника си Ноел Леон и зае петата позиция, а Джошуа Дюрксен и Фреди Слейтър се откъснаха значително в челото. В седмата обиколка обаче влезе автомобил на сигурността заради инцидент с Мари Боя, което сгъсти колоната.

След рестарта Цолов напредна с една позиция заедно с Леон, след като Слейтър отпадна от надпреварата, а българинът бе четвърти зад мексиканеца. Мартиниус Стеншорн пък оглави класирането и бързо се откъсна с три секунди пред Дюрксен.

Цолов завърши на четвъртото място, а неговият основен конкурент за титлата Алекс Дън финишира на петата позиция и по този начин българинът увеличи преднината си срещу ирландеца на 12 точки. Цолов вече е с 205 точки и изостава с две от лидера в класирането Рафаел Камара, който няма да кара в последните два кръга.