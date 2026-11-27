Ръководството на Левски излезе с официална позиция 24 часа след тежките ексцесии на стадион „Велодром“ преди двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа. От столичния клуб поднесоха своите извинения на привържениците, осъдиха проявите на насилие и обявиха конкретни действия за търсене на отговорност от виновните за случилото се.

"Трудно намираме думи, с които да опишем случилото се снощи. Боли ни. Бесни сме. Извинявайте“, започва обръщението на "сините“.

От Левски са категорични, че френските власти и ръководството на Олимпик Марсилия не са изпълнили задълженията си по гарантиране на безопасността на българските запалянковци. От клуба подчертаха, че водещият им приоритет по време на инцидентите е бил да не допуснат привържениците да бъдат изложени на допълнително насилие.

"Футболът трябва да бъде празник, а не гладиаторска арена, на която човек да се страхува за живота си. Бесни сте и с право. Осъзнаваме, че в подобни моменти думите не са достатъчни. Затова анализираме всяко решение, взето снощи, както и обстоятелствата, при които то е било взето“, се посочва в позицията.

Ръководството на българския шампион изрази сериозни опасения, че нападенията срещу неговите привърженици може да са били организирани и предварително планирани, като постави под въпрос и своевременната реакция на френските органи на реда.

От Левски категорично отхвърлиха и опитите на част от френските медии да прехвърлят колективна вина върху българските запалянковци.

"Никакви обвинения по отношение на поведението на отделни лица не могат да оправдаят насилието над невинни хора“, заявиха от клуба.

"Сините“ увериха, че поддържат постоянен контакт с пострадалите привърженици, които остават настанени в болници в Марсилия. Представител на клуба е на място още от първия момент и оказва необходимото съдействие за тяхното възстановяване и завръщане в България.

От Левски обявиха, че още днес ще подадат официална жалба, настоявайки за установяване и подвеждане под наказателна отговорност на извършителите, както и за налагането на съответните дисциплинарни санкции.

"Вие сте хората, които прекосяват граници, изминават хиляди километри и са до „Левски“ на всяка крачка от неговия път. Наш дълг е да бъдем до вас със същата непоколебима преданост, която вие проявявате към нас.“

Ръководството пое ангажимент да информира привържениците за развитието на процеса и завърши обръщението си с послание за единство: