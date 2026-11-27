Съдът в Кочани възложи "суперекспертиза" по делото срещу Ива Михайлова
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Съдът в Кочани възложи супер експертиза по делото срещу Ива Михайлова и определи тя да бъде изготвена от автотехнически експерти от Скопие.
На експертите трябва да бъдат предоставени трите експертизи, които са изготвени по делото до момента, както и всички събрани доказателства.
- Ще бъде ли назначена „суперекспертиза“ по делото на Ива Михайлова?
Съдът определи следващото заседание, на което да се гледа супер експертизата да бъде на 29 януари.