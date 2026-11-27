Прокуратурата в Марсилия образува две досъдебни производства за инцидентите по време на мача: за "умишлено насилие с утежняващи обстоятелства - с оръжие, в група и в спортен обект - извършено по инициатива на феновете на "Олимпик" и за "подбуждане към омраза във връзка с нацистките поздрави и провокации от страна на феновете на "Левски".

"Насилие и нацистки поздрави"- с това заглавие основният спортен ежедневник във Франция "Л'Екип" съобщава за двете разследвания на прокуратурата в Марсилия.

Инцидентът е водеща новина и в популярното издание "Со Фуут", което обобщава:

"Победата на "Олимпик" ще се запомни с юмруците. На фона на размириците лесно може да се забрави, че "Олимпик" спечели и отново се включи в борбата за класиране благодарение на дузпата на Амин Гури."

Френският клуб категорично осъди проявите на насилие.

"Олимпик Марсилия": "Клубът в момента извършва задълбочен анализ на обстоятелствата, при които те са се случили. "Олимпик Марсилия" работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи и е напълно на разположение на компетентните власти, за да се изяснят напълно тези печални събития."

Фен на Марсилия, който е бил на мача, разказва пред френската телевизия BFMTV:

Никола: "Определено не беше приятна гледка – имаше сериозни сблъсъци, сигнални ракети. Имаше и други провокации от страна на гостите, които продължиха да хвърлят предмети по привържениците на Марсилия."

Френските фенове, които влязоха в конфронтация с феновете на "Левски", дойдоха основно от южния сектор на Стад "Велодром". Там са местата на най-старата група ултраси в Марсилия и в цяла Франция - "Командо Ултра 84" и една от най-влиятелните агитки "Саут уинърс 87", известни с анти-нацистката си идеология, сигнално оранжевия цвят и мащабната хореография.

Никола разказва, че феновете на "Левски" са ги провокирали.

Никола: "Видяхме много основно нацистки поздрави, маймунски звуци и други провокации, неща които, разбира се, не ни харесаха. Отново ще си спечелим лоша репутация, защото, систематично когато гостуващи отбори идват, те ще знаят, че хората тук са малко по-темпераментни."

Стад "Велодром" има дълга история на насилие по трибуните, заради което "Олимпик" са били обект на санкции както във френската Лига 1 така и в турнирите на УЕФА.