Светослав Димитров – доброволецът, който оцеля по чудо при големия летен пожар в Сакар планина преди две години, разказа пред БНТ за напрегната ситуация в Марсилия. Включвайки се от хотел във френския град, той разказа за липсата на полицейско присъствие и охрана, докато групата очаква да се придвижи към летището.

"Все още сме в хотела и не сме се придвижили към летището. В най-скоро време трябва да се опитаме да идем до летището. Проблемът е, че нямаме никаква охрана и никаква полиция около хотела или по улиците. Проблемът вчера беше много по-голям, защото след като ни бяха ескортирали до сборния пункт, в който ни събраха, ни бяха пуснали да се спасяваме всеки както знае, нямаше полиция и по улиците, нямаше охрана. И наистина, шансът да беше станал наистина голям проблем или много тежък инцидент беше много висок."

Наричат Светослав Димитров спасеният спасител. След два месеца борба за живот в болница в Пловдив, серия от операции и възстановяване, младежът се върна към треньорската си работата в детска футболна школа.