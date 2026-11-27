Потребителите на парно и топла вода нямат друг ход, освен да подават жалби и да търсят правата си, докато дружеството продължава да трупа проблеми. Това, заяви омбудсманът Велислава Делчева в студиото на "Денят започва". Тя коментира още липсата на компенсации за абонатите, нарушенията в социален дом за деца в Кюстендил и предстоящите промени в системите за ТЕЛК и личните асистенти.

„За съжаление в момента няма друг ход и това, което чувам, въобще не ме радва. За пореден път говорим за кризисни щабове, за това как Столичната община всеки месец ще се събира, за да обсъжда какво се случва с „Топлофикация“. И аз започвам да задавам въпроса: след като стигнахме тази година до това положение, миналата година не беше ли направен анализ, за да се знае, че може да се стигне дотук? Защото ние всяка зима говорим за това. Преди две години, когато дойде зимният период, отново говорихме за „Топлофикация“. Постоянните ремонти не са нещо, което изведнъж се е появило тази година. Притеснява ме, че в момента няма трайно решение на проблема, а той дори се задълбочава“, заяви Делчева.

По думите ѝ в институцията на омбудсмана вече постъпват нови жалби от потребители, които сигнализират не само за липса на топлоснабдяване, но и за периодични прекъсвания на парното и топлата вода, без предварително обявена информация на сайта на дружеството.

„Хората се възмущават, защото няма информация какъв е този ремонт – планов ли е, авариен ли е, докога ще продължи. Когато на сайта на „Топлофикация“ няма обявен ремонт, потребителите остават и без яснота какво се случва, и без възможност да претендират за компенсации. Това е допълнителен проблем, който не бива да бъде подценяван“, посочи омбудсманът.

Делчева коментира и въпроса с обезщетенията за абонатите, останали без отопление и топла вода. Тя припомни, че още през януари миналата година по препоръка на омбудсмана КЕВР е задължила „Топлофикация“ да изплати компенсации, но дружеството е обжалвало решението и съдебен акт по казуса все още няма.

„Ние продължаваме да настояваме за такива компенсации. КЕВР може отново да задължи „Топлофикация“ да ги изплати, но ще станем свидетели на поредното обжалване. На всички е ясно, че с тези задължения дружеството едва ли би могло да отдели необходимите средства. Така че очевидно проблемът вече е назрял дотолкова, че трябва да бъде взето кардинално решение за бъдещето на „Топлофикация – София“. Не може да продължаваме по този начин – с аварийни ремонти, с планови ремонти, които започват през зимата, в отоплителния сезон. Има ремонти, предвидени да приключат през декември, което смятам за абсолютно недопустимо“, заяви тя.

Според омбудсмана възможност за защита на потребителите са и масовите колективни искове срещу дружеството. Тя обаче подчерта, че трябва да има яснота откъде ще бъдат осигурени средствата за евентуалните обезщетения.

„Със сигурност масовите колективни искове ще подпомогнат процеса по търсене на компенсации. Но пак казвам – трябва да сме наясно откъде ще бъдат взети тези средства. Гражданите трябва да търсят правата си и аз като омбудсман ще направя всичко възможно това да се случи“, допълни Делчева.

В разговора беше засегната и проверка на институцията на омбудсмана в дом за медико-социални грижи за деца в Кюстендил, предназначен за деца с увреждания и високорисково поведение. При внезапната проверка служителите на омбудсмана са установили проблеми както в работата на персонала, така и в материалната база.

По думите на Делчева проверяващите са открили документи за случай от миналата година, при който психолог е упражнил физическа сила спрямо дете с увреждания, като го е скубал и влачил по земята, за да го отведе в т.нар. „мека стая“.

„Това не само по Конвенцията против изтезанията, но и от морална и етична гледна точка е абсолютно недопустимо да бъде извършено от психолог, чиято работата е да намери начин да помогне на детето да се успокои, за да може то да продължи нормално деня си. Още по-скандалното е, че тази психоложка е била наказана само със забележка“, заяви омбудсманът.

Проверката е установила и сериозен проблем с професионалния опит на служителите. Според Делчева психолозите и педагогическите специалисти в дома нямат необходимата подготовка за работа с деца в подобно състояние.

„Там персоналът няма абсолютно никакъв стаж. Психолозите са без опит, педагозите също са без опит, арттерапевтът е без опит. Това създава и междуличностни конфликти, и нездрава атмосфера за тези деца. Имайте предвид, че в целия дом се полагат грижи за едва 7 - 8 деца. Това са деца с диагнози като шизофрения и други психични разстройства, които имат изключително специфични потребности. Те трябва да бъдат обгрижвани от изключително добре подготвени хора“, подчерта тя.

Делчева съобщи, че в социалната услуга има и незаети щатни бройки за медицинска сестра, лекар, педагог и психолог. Освен кадровите проблеми, проверката е установила и лошо състояние на материалната база.

„Така наречената мека стая е с пробита врата и течащи стени. Може да си представите какво се случва. Това е услуга, открита преди 2 години“, посочи омбудсманът.

Делчева е сезирала прокуратурата заради съмнения за престъпление спрямо детето. Тя е поискала да бъде изяснено какво точно се е случило и дали са необходими по-сериозни мерки спрямо служителя. По думите ѝ контролът над съответната структура е на Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването. Омбудсманът обърна внимание и на факта, че това е единственото заведение в страната, което предоставя подобен тип грижа за деца с такива потребности.

Велислава Делчева коментира и предстоящите промени, свързани с контрола върху решенията на ТЕЛК и системата на личните асистенти. Според нея злоупотреби има и в двете направления, но реформите трябва да бъдат внимателно подготвени, така че да не засегнат хората, които действително се нуждаят от подкрепа.

„Това наистина ще бъде един много болезнен процес, защото ние като общество трябва да си признаем, че се злоупотребява с ТЕЛК-овете. Виждам, че държавата е предприела необходимите мерки, за да се контролира това и да се спре изтичането на средства. Тези средства са необходими на хората, които наистина имат нужда от тях. Убедена съм, че това, което в момента правителството предлага като обща рамка, е в правилната посока. Но аз като омбудсман ще следя за няколко неща, защото има опасност под формата на контрол върху изплащането на средствата по ТЕЛК да бъдат нарушени правата на хората с увреждания“, заяви Делчева.

Тя уточни, че вече е изпратила становището си по предлаганите промени. Едно от основните ѝ притеснения е, че съществени въпроси се оставят да бъдат уредени на подзаконово нормативно ниво чрез наредба.

„Ще следя общественото обсъждане да бъде наистина широко и в него да се включат организациите на хората с увреждания. Те трябва да бъдат чути, а не просто да бъдат канени в работни групи, да изпращат препоръки и становища, след това всеки да прави каквото си иска. Участието им трябва да бъде реално, а техните позиции да бъдат взети предвид при изработването на промените“, подчерта омбудсманът.

По отношение на личните асистенти Делчева също посочи необходимостта от сериозен анализ и обществено обсъждане, тъй като и в тази система има сигнали за злоупотреби.