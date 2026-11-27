93 години след Гладомора в Украйна от ДБ излязоха с декларация, в която призовават България да продължи да отстоява правото на украинския народ на независимост, суверенитет и териториална цялост.

Тази събота, на 28 ноември, светът ще почете паметта на милионите жертви на гладомора. Една от най-страшните престъпления на 20-ти век. Престъпление, извършено от сталинския комунистически режим, срещу украинския народ през периода 1932-1933 година. Около 3 милиона и 900 000 украинци умират от глад в една от най-плодородните земи на Европа, защото съветският режим отнема храната им, конфискува реколтата и откъсва цели села и райони от света, като не позволява на гладуващите да потърсят спасение. Така обричат населението на смърт, заявиха от ДБ.

Атанас Атанасов, ДБ: "Гладоморът е геноцид, но тази трагедия не принадлежи само на украинската история. Тя е част от българската национална памет. Сред жертвите на сталинския терор са хиляди наши сънародници: българи, чиито предци са напуснали родината ни, за да намерят нов дом, земите на днешна Украйна. Гладът опустошава българските общности в Таврия и Приазовието. Историческите свидетелства разкриват тежката съдба на 31 български села, селища като Инзовка, Коларовка, Районовка и Ботево. Населението намалява катастрофално. Днес сме длъжни да помним и техните имена. Защото те са част от нашия народ и от нашата история."

Преди 93 години Сталин се опитва да сломи украинския народ чрез глад. Днес Владимир Путин се опитва да го подчини чрез война, заяви депутатът.

Атанас Атанасов, ДБ: "Преди 93 години Сталин се опитва да сломи украинския народ чрез глад. Днес Владимир Путин се опитва да го подчини чрез война. В основата на тези престъпления стои една и съща имперска претенция, че Украйна няма право сама да определя бъдещето си, че украинският народ няма право на собствена държава и на независимост. Това е същността на имперската политика на Кремъл тогава и днес. Русия тежко подцени способността на един народ да направи невъзможното, за да защити свободата си, суверенитета и идентичността си. Украйна не се уплаши. Украйна устоя и показа на света, че нациите са толкова силни, колкото голям е мащабът на саможертвите, които хората са склонни да извършат заедно. Българите в Украйна, преживели престъпленията на сталинския режим, днес отново са сред жертвите на руската имперска агресия. В окупираните от Русия територии на Запорожка област изучаването на български език, държавните училища е забранено. Българските неделни училища в Мелитопол и Бердянск са принудени да прекратят присъственото си обучение. Украинско-българският лицей в Приморск е закрит под натиска на окупаторите, а екипът му е преместил дейността си в Запорожие. На територия, контролирана от Украйна. В сградата на лицея временно окупираният град е открит руски младежки център. В Одеска област бесарабските българи живеят под постоянната заплаха на руските ракети и дроновите удари. Българските деца продължават да учат езика на предците си под звука на въздушните тревоги и взривове. Именно затова нашата отговорност е голяма."

Днес не е достатъчно да се уповаваме единствено на вярата си, че демокрацията и нашите ценности в крайна сметка ще надделеят над злото, заяви Атанасов.