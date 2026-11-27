93 години след Гладомора в Украйна от ДБ излязоха с декларация, в която призовават България да продължи да отстоява правото на украинския народ на независимост, суверенитет и териториална цялост.
Тази събота, на 28 ноември, светът ще почете паметта на милионите жертви на гладомора. Една от най-страшните престъпления на 20-ти век. Престъпление, извършено от сталинския комунистически режим, срещу украинския народ през периода 1932-1933 година. Около 3 милиона и 900 000 украинци умират от глад в една от най-плодородните земи на Европа, защото съветският режим отнема храната им, конфискува реколтата и откъсва цели села и райони от света, като не позволява на гладуващите да потърсят спасение. Така обричат населението на смърт, заявиха от ДБ.
Атанас Атанасов, ДБ: "Гладоморът е геноцид, но тази трагедия не принадлежи само на украинската история. Тя е част от българската национална памет. Сред жертвите на сталинския терор са хиляди наши сънародници: българи, чиито предци са напуснали родината ни, за да намерят нов дом, земите на днешна Украйна. Гладът опустошава българските общности в Таврия и Приазовието. Историческите свидетелства разкриват тежката съдба на 31 български села, селища като Инзовка, Коларовка, Районовка и Ботево. Населението намалява катастрофално. Днес сме длъжни да помним и техните имена. Защото те са част от нашия народ и от нашата история."
Преди 93 години Сталин се опитва да сломи украинския народ чрез глад. Днес Владимир Путин се опитва да го подчини чрез война, заяви депутатът.
Атанас Атанасов, ДБ: "Преди 93 години Сталин се опитва да сломи украинския народ чрез глад. Днес Владимир Путин се опитва да го подчини чрез война. В основата на тези престъпления стои една и съща имперска претенция, че Украйна няма право сама да определя бъдещето си, че украинският народ няма право на собствена държава и на независимост. Това е същността на имперската политика на Кремъл тогава и днес. Русия тежко подцени способността на един народ да направи невъзможното, за да защити свободата си, суверенитета и идентичността си. Украйна не се уплаши. Украйна устоя и показа на света, че нациите са толкова силни, колкото голям е мащабът на саможертвите, които хората са склонни да извършат заедно. Българите в Украйна, преживели престъпленията на сталинския режим, днес отново са сред жертвите на руската имперска агресия. В окупираните от Русия територии на Запорожка област изучаването на български език, държавните училища е забранено. Българските неделни училища в Мелитопол и Бердянск са принудени да прекратят присъственото си обучение. Украинско-българският лицей в Приморск е закрит под натиска на окупаторите, а екипът му е преместил дейността си в Запорожие. На територия, контролирана от Украйна. В сградата на лицея временно окупираният град е открит руски младежки център. В Одеска област бесарабските българи живеят под постоянната заплаха на руските ракети и дроновите удари. Българските деца продължават да учат езика на предците си под звука на въздушните тревоги и взривове. Именно затова нашата отговорност е голяма."
Днес не е достатъчно да се уповаваме единствено на вярата си, че демокрацията и нашите ценности в крайна сметка ще надделеят над злото, заяви Атанасов.
Атанас Атанасов, ДБ: "На 1 февруари 2023 г. по инициатива на "Демократична България" и на нашия колега тогава Стоян Михалев, Народното събрание прие историческо решение, с което призна гладомора за геноцид. България застана редом с държавите, които отказват да допуснат престъпленията на тоталитаризма и да бъдат забравени, оправдавани или отричани. Това решение на Народното събрание беше акт на историческа справедливост, но то беше и политически ангажимент. Защото не можем да осъждаме престъпленията на Сталин и да търсим оправдание за престъпленията на режима на Путин. Не можем да почитаме жертвите на съветския тоталитаризъм и да мълчим пред днешната руска агресия. Историческата памет има смисъл само когато ни дава морална яснота да разпознаваме злото и решителността да му се противопоставяме. Днес не е достатъчно да се уповаваме единствено на вярата си, че демокрацията и нашите ценности в крайна сметка ще надделеят над злото, че свободният дух винаги побеждава насилието. Не е достатъчно да помагаме, колкото можем. Защото Путин ще настъпва дотам, докъдето цивилизацията отстъпва. И няма да спре, докато не срещне решителна съпротива. България трябва да продължи да отстоява правото на Украйна на независимост, суверенитет и териториална цялост. Да защитава правата на българската общност и там. Да подкрепя усилията за справедлив и траен мир, основан на международното право, а не на силата на агресора. Ако мирът означава победа за Русия, той ще възнагради агресията и ще покаже, че нападението и завземането на чужди територии носи успех. Такъв мир няма да гарантира сигурност. Той ще даде на агресора основание да продължи. Нека днес да сведем глави пред паметта на милионите невинни жертви на гладомора, сред които и хиляди българи. Поклон пред паметта на жертвите."