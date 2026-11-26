ЦСКА загуби от Трабзонспор с 1:2 в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" поведоха в резултата с автогол на Сидни Лопес Кабрал, но допуснаха обрат.

Двубоят бе първият европейски мач на реконструирания стадион "Българска армия". ЦСКА и Трабзонспор се срещнаха за първи път в официален двубой.

Гостите бяха по-активни в преден план в началото на срещата. Фьодор Лапоухов отрази изстрели на Сидни Лопес Кабрал и Пол Онуачу, а попадение на нападателя бе отменено заради засада.

Възпитаниците на Маркус Гиздол откриха резултата в 32-ата минута. Андре Онана се опита да изби центриране в наказателното поле на Стефано Сенси. Вместо това вратарят изпрати кълбото в свой съотборник. След поредица от рикошети Сидни Лопес Кабрал си отбеляза автогол.

След почивката домакините започнаха агресивно, като отправиха три точни изстрела в първите десет минути, но не съумяха да удвоят преднината си, заради добри намеси на Андре Онана.

Гостите възобновиха равенството с първия си точен удар за второто полувреме. Батиста Менди изведе Мохамед Салах сам срещу вратаря и фланговият футболист изравни, като изпрати топката между краката на Фьодор Лапоухов.

Играчите на Томас Райс заиграха все по-смело в преден план и заслужено стигнаха до обрат. В третата минута на добавеното време. Ноа Савиоло оформи крайния резултат с удар в далечния ъгъл, от вътрешността на пеналтерията.

Трабзонспор се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 9 пункта. ЦСКА заема 32-ата позиция в подреждането с 1 точка.